Одеяло и подушки снова станут свежими без стирки: какой простой способ поможет

Это простой, но эффективный способ избавиться от бактерий и пылевых клещей на одеялах и подушках.

Как освежить одеяло и подушки

Вы узнаете:

Как очистить одеяло и подушки без стирки

Как предотвратить сбивание внутреннего наполнителя

Весенняя уборка — идеальное время, чтобы освежить постель, но стирать громоздкие одеяла и подушки решаются далеко не все. Эксперты напоминают, что есть способ, который не требует ни тяжелых циклов стирки, ни борьбы с мокрой тканью. И главный помощник здесь — обычное солнце, пишет Express.

Стивен Сзари из My Luxury Sleep Shop советует не тащить одеяла в стиральную машину, а вынести их на улицу и позволить естественному свету сделать свое дело. По его словам, достаточно оставить одеяло на открытом воздухе на четыре–пять часов, желательно ближе к вечеру, когда солнце уже не такое агрессивное. Небольшое количество прямых лучей, наоборот, полезно — они помогают уничтожить бактерии и микробы.

Солнечный свет обладает естественными антибактериальными свойствами, поэтому проветривание — простой способ избавиться от пылевых клещей и накопившихся загрязнений. Пот, кожные жиры и пыль легко задерживаются в волокнах, и без регулярного проветривания это может привести к появлению плесени.

Развешивание одеяла на свежем воздухе улучшает циркуляцию, выветривает затхлые запахи и возвращает объем наполнителю, что положительно влияет на качество сна. Важно лишь выбрать правильный день: ясный, сухой и ветреный. Если недавно был дождь или небо затянуто облаками, воздух будет слишком влажным, и эффект будет значительно слабее.

Перед тем как вынести одеяло, стоит слегка его встряхнуть, а уже подвешенное — осторожно похлопать, чтобы распушить волокна и избежать слипания наполнителя. Лучше всего разместить ее на веревке для белья, но подойдут и вешалка, забор или любая чистая поверхность, где одеяло можно надежно закрепить.

Подушки также можно освежить на солнце — достаточно положить их на чистую уличную сушилку или другую гигиеничную поверхность.

После нескольких часов на солнце одеяло и подушки становятся свежее, суше и естественным образом продезинфицированы — готовы обеспечить более комфортный и спокойный сон.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

