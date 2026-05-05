Одеяло и подушки снова станут свежими без стирки: какой простой способ поможет

Вы узнаете:
- Как очистить одеяло и подушки без стирки
- Как предотвратить сбивание внутреннего наполнителя
Весенняя уборка — идеальное время, чтобы освежить постель, но стирать громоздкие одеяла и подушки решаются далеко не все. Эксперты напоминают, что есть способ, который не требует ни тяжелых циклов стирки, ни борьбы с мокрой тканью. И главный помощник здесь — обычное солнце, пишет Express.
Стивен Сзари из My Luxury Sleep Shop советует не тащить одеяла в стиральную машину, а вынести их на улицу и позволить естественному свету сделать свое дело. По его словам, достаточно оставить одеяло на открытом воздухе на четыре–пять часов, желательно ближе к вечеру, когда солнце уже не такое агрессивное. Небольшое количество прямых лучей, наоборот, полезно — они помогают уничтожить бактерии и микробы.
Солнечный свет обладает естественными антибактериальными свойствами, поэтому проветривание — простой способ избавиться от пылевых клещей и накопившихся загрязнений. Пот, кожные жиры и пыль легко задерживаются в волокнах, и без регулярного проветривания это может привести к появлению плесени.
Развешивание одеяла на свежем воздухе улучшает циркуляцию, выветривает затхлые запахи и возвращает объем наполнителю, что положительно влияет на качество сна. Важно лишь выбрать правильный день: ясный, сухой и ветреный. Если недавно был дождь или небо затянуто облаками, воздух будет слишком влажным, и эффект будет значительно слабее.
Перед тем как вынести одеяло, стоит слегка его встряхнуть, а уже подвешенное — осторожно похлопать, чтобы распушить волокна и избежать слипания наполнителя. Лучше всего разместить ее на веревке для белья, но подойдут и вешалка, забор или любая чистая поверхность, где одеяло можно надежно закрепить.
Подушки также можно освежить на солнце — достаточно положить их на чистую уличную сушилку или другую гигиеничную поверхность.
После нескольких часов на солнце одеяло и подушки становятся свежее, суше и естественным образом продезинфицированы — готовы обеспечить более комфортный и спокойный сон.
Вас может заинтересовать:
- Чайник как новый за считанные минуты: хитрый способ удаляет накипь без усилий
- Не придется выкорчевывать: как легко убрать пень с участка всего за 1 день
- Большинство делает ошибку: в какой воде варить картофель — в холодной или горячей
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред