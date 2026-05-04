Украина объявила о начале бессрочного перемирия в войне — подробности решения

Зеленский заявил об отсутствии официальных предложений со стороны РФ о перемирии и объявил режим тишины, который вступит в силу с 00:00 6 апреля.

Зеленский объявил о начале бессрочного перемирия в войне

Украина не получила никаких подробностей относительно анонсированного российского перемирия

Зеленский объявил о начале режима тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая

Президент Владимир Зеленский в ответ на одностороннее объявление страной-агрессором Россией перемирия в войне 8-9 мая для празднования Дня Победы объявил о режиме тишины со стороны Украины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. О сроках завершения перемирия не указывается. Соответствующее заявление Зеленский сделал в сообщении в Telegram.

Зеленский заявил, что на данный момент Украина не получала никаких официальных предложений относительно формата прекращения боевых действий, несмотря на соответствующие заявления, которые распространяются в российских соцсетях. Он также подчеркнул, что человеческая жизнь имеет гораздо большую ценность, чем празднование каких-либо годовщин.

"В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Пришло время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", — сообщил глава государства.

Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин выступил с предложением организовать режим прекращения огня в войне против Украины 9 мая. Однако это, прежде всего, желание безопасно провести пропагандистский парад, а не реальные намерения снизить интенсивность войны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что такая инициатива не свидетельствует о приближении завершения боевых действий.

"Он (Путин, — ред.) переживает за свое пропагандистское мероприятие, потому что не способен гарантировать никакую безопасность даже в Москве. И это пытаются выдать еще и за российскую услугу", — подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы согласованном между США и Россией прекращении огня 9 мая, подчеркнув, что Киев не получал никаких официальных предложений.

Украина также публично отвергла заявления Москвы о такой инициативе, назвав их информационной попыткой влияния, направленной прежде всего на Вашингтон. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что никаких официальных обращений от России по поводу перемирия не поступало, а подобные заявления не имеют ничего общего с реальными дипломатическими действиями.

В то же время СМИ со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах указывают, что Россия вместе с представителями США может искать варианты ослабления санкций. Одним из аргументов для этого якобы рассматривается демонстрация готовности Москвы согласиться на прекращение огня с Украиной.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

