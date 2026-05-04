За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

Кратко:
- В ночь на 4 мая Москву и Самару атаковали беспилотники
- В Москве поврежден жилой комплекс
- Мэр Собянин подтвердил атаку и сообщил, что пострадавших нет
- На месте работают экстренные службы, район происшествия перекрыт
В ночь на 4 мая Россию атаковали дроны. Беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской в за западе Москвы. Также дроны фиксировали в небе над Самарой.
Был объявлен план "Ковер". Мэр столицы РФ подтвердил атаку.
Атака на Москву
Как пишут российский Telegram-канал Shot, взрыв в Москве прогремел около часа ночи в элитном ЖК "Дом на Мосфильмовской улице".
В Сети появились фото поврежденного здания.
На месте происшествия работают экстренные службы, прилегающие улицы перекрыты.
Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку. По его словам, пострадавших нет.
"По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия", - написал Собянин.
По данным мониторингового канала Exilenova+, упавший сегодня ночью в Москве БПЛА оказался полноценным ударным дроном типа FP-1.
"Это первое зафиксированное присутствие украинских ударных дронов в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время (...) Подготовка к параду идет полным ходом", - говорится в сообщении.
Отметим, FP-1 — это украинский дальнобойный ударный дрон-камикадзе, разработанный компанией Fire Point. Впервые был представлен в мае 2025 года. Предназначен для поражения стратегических целей в глубоком тылу противника, способен преодолевать до 1600 км и нести боевую часть массой до 113 кг.
Украинские БПЛА маневрировали над городом на сверхнизких высотах.
Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.
Дроны над Самарой
Жители Самары засняли пролет дрона над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей военной части.
"В Самарской области действует режим "КОВЕР". Закрыто воздушное пространство на всех высотах", — написал местный губернатор.
Согласно анализу российского Telegram-канала Astra, видео опубликованное Exilenova+, снято с улицы Преображенской микрорайона Южный город. Примерно в трех километрах по адресу ул. Утевская, 46, ранее располагалась в/ч 11386. По неподтвержденной информации, сейчас эта территория числится за ОМОН "Смерч" (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области.
Новость дополняется...
