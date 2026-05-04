За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

БПЛА попал в жилой дом на улице Мосфильмовской в столице РФ. Также дроны заметили над Самарой.

В Москве беспилотник попал в многоэтажку

Кратко:

В ночь на 4 мая Москву и Самару атаковали беспилотники

В Москве поврежден жилой комплекс

Мэр Собянин подтвердил атаку и сообщил, что пострадавших нет

На месте работают экстренные службы, район происшествия перекрыт

В ночь на 4 мая Россию атаковали дроны. Беспилотник попал в здание на улице Мосфильмовской в за западе Москвы. Также дроны фиксировали в небе над Самарой.

Был объявлен план "Ковер". Мэр столицы РФ подтвердил атаку.

Атака на Москву

Как пишут российский Telegram-канал Shot, взрыв в Москве прогремел около часа ночи в элитном ЖК "Дом на Мосфильмовской улице".

В Сети появились фото поврежденного здания.

Последствия атаки на Москву

На месте происшествия работают экстренные службы, прилегающие улицы перекрыты.

Мэр города Сергей Собянин подтвердил атаку. По его словам, пострадавших нет.

"По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия", - написал Собянин.

По данным мониторингового канала Exilenova+, упавший сегодня ночью в Москве БПЛА оказался полноценным ударным дроном типа FP-1.

"Это первое зафиксированное присутствие украинских ударных дронов в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время (...) Подготовка к параду идет полным ходом", - говорится в сообщении.

Отметим, FP-1 — это украинский дальнобойный ударный дрон-камикадзе, разработанный компанией Fire Point . Впервые был представлен в мае 2025 года. Предназначен для поражения стратегических целей в глубоком тылу противника, способен преодолевать до 1600 км и нести боевую часть массой до 113 кг.

Украинские БПЛА маневрировали над городом на сверхнизких высотах.

Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

Дроны над Самарой

Жители Самары засняли пролет дрона над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей военной части.

"В Самарской области действует режим "КОВЕР". Закрыто воздушное пространство на всех высотах", — написал местный губернатор.

Согласно анализу российского Telegram-канала Astra, видео опубликованное Exilenova+, снято с улицы Преображенской микрорайона Южный город. Примерно в трех километрах по адресу ул. Утевская, 46, ранее располагалась в/ч 11386. По неподтвержденной информации, сейчас эта территория числится за ОМОН "Смерч" (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области.

