Женщина с деменцией кормила собаку 8 раз в день: чем все закончилось

Собака весила более 28 кг и едва двигалась. Семья вмешалась и смогла изменить жизнь питомца, начав долгий путь к его восстановлению.

Пожилая женщина кормила собаку по 8 раз в день

Бигль по кличке Бумер оказался в критическом состоянии. Вес домашнего животного превышал 28 килограммов, и он почти не двигался. История пса стала известна после того, как его хозяйка Кристин рассказала, как шаг за шагом возвращала питомца к нормальной жизни.

Ситуация оказалась куда сложнее, чем просто перекармливание. За лишним весом скрывалась семейная трагедия и болезнь, которая незаметно изменила повседневные привычки ухода за собакой. Об этом Кристин рассказала в беседе с People.

Почему собака оказалась в опасности

Бумер жил у бабушки Кристин, но после смерти мужа у женщины заметили подозрение на деменцию. Она забывала, что уже кормила собак, и давала им еду снова и снова.

"Она не делала ничего плохого намеренно. Бабушка просто не помнила, что уже покормила его", - объяснила девушка.

Семья пыталась помочь. Они устанавливали автоматические кормушки, контролировали питание, нанимали людей для прогулок. Но ситуация продолжала ухудшаться.

Сложное решение забрать собаку

Со временем стало ясно, что без радикальных мер не обойтись. Семья решилась временно забрать Бумера.

"Мы говорили, что это на пару недель, но понимали, что назад он уже не вернется", - призналась Кристин.

Вес домашнего животного превышал 28 килограммов, и он почти не двигался

Это решение далось непросто, ведь собаки были очень важны для бабушки, и близкие боялись, что разлука ухудшит ее состояние.

Первые шаги к восстановлению

После переезда Бумера сразу отвели к ветеринару. Обследование показало, что причиной появления лишнего веса стали переедание и отсутствие активности.

"Врачи сказали прямо: слишком много еды и слишком мало движения", - вспоминает девушка.

После похода к ветеринару режим питания полностью пересмотрели. Кормление сократили до двух раз в день, а лакомства заменили на низкокалорийные.

Трудный, но заметный прогресс

Поначалу Бумеру было тяжело даже стоять.

"Он лежал и стонал, потому что вес давил на него", - рассказала Кристин.

Со временем он начал двигаться больше. Сначала были короткие прогулки, а затем и более длительные.

"Он привык к постоянной еде, поэтому сначала вел себя так, будто голодает. Но мы не сдавались", - добавила она.

