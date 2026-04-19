Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всех

Домашнее животное сразу не смогло понять, где человек, и пыталось найти его за экраном.

Собака отреагировала на голос хозяина по FaceTime / Коллаж Главред, фото: instagram.com/stellathegoldennyc

Собака породы золотистый ретривер по кличке Стелла стала настоящей звездой после того, как эмоционально отреагировала на разговор с хозяином по видеосвязи. Трогательный момент быстро разлетелся по сети и вызвал волну обсуждений.

Видео в TikTok опубликовала 28-летняя Эллисон Ригер из Нью-Йорка (США). На кадрах 10-месячная собака внимательно смотрит в экран ноутбука, оживляется, услышав голос хозяина, наклоняет голову и даже заглядывает за устройство, словно пытаясь найти его в комнате.

Как собака отреагировала на голос хозяина

По словам хозяйки, ее не удивила такая реакция. Девушка отметила, что Стелла очень привязана к семье и всегда остро реагирует на разлуку. Щенок появился у пары в августе 2025 года, именно тогда они забрали его из Портленда, штат Мэн, когда ему было всего восемь недель.

Собака пыталась найти хозяина за экраном ноутбука / Фото: instagram.com/stellathegoldennyc

Сейчас Стелла живет с владельцами на Манхэттене и проводит много времени в Центральном парке. Хозяйка описывает питомца как общительного и ласкового. По ее словам, собака любит знакомиться с людьми и другими животными, но больше всего ценит время рядом с близкими.

Почему связь с питомцем оказалась такой сильной

Привязанность собаки к владельцам особенно заметна, когда кто-то из низ уходит из дома. По словам Ригер, Стелла часто ждет их у двери до самого возвращения. Неудивительно, что видеозвонок стал для нее настоящим событием.

"Она игривая, любящая и преданная", - сказала американка.

Пара часто берет Стеллу с собой на прогулки, встречи и поездки, что только усиливает их связь.

