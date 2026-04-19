Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всех

Константин Пономарев
19 апреля 2026, 13:52
Домашнее животное сразу не смогло понять, где человек, и пыталось найти его за экраном.
Собака отреагировала на голос хозяина по FaceTime
Собака отреагировала на голос хозяина по FaceTime

Вы узнаете:

  • Что произошло, когда собака услышала знакомый голос
  • Почему животное пыталось найти хозяина за ноутбуком

Собака породы золотистый ретривер по кличке Стелла стала настоящей звездой после того, как эмоционально отреагировала на разговор с хозяином по видеосвязи. Трогательный момент быстро разлетелся по сети и вызвал волну обсуждений.

Видео в TikTok опубликовала 28-летняя Эллисон Ригер из Нью-Йорка (США). На кадрах 10-месячная собака внимательно смотрит в экран ноутбука, оживляется, услышав голос хозяина, наклоняет голову и даже заглядывает за устройство, словно пытаясь найти его в комнате.

Как собака отреагировала на голос хозяина

По словам хозяйки, ее не удивила такая реакция. Девушка отметила, что Стелла очень привязана к семье и всегда остро реагирует на разлуку. Щенок появился у пары в августе 2025 года, именно тогда они забрали его из Портленда, штат Мэн, когда ему было всего восемь недель.

Собака пыталась найти хозяина за экраном ноутбука
Собака пыталась найти хозяина за экраном ноутбука

Сейчас Стелла живет с владельцами на Манхэттене и проводит много времени в Центральном парке. Хозяйка описывает питомца как общительного и ласкового. По ее словам, собака любит знакомиться с людьми и другими животными, но больше всего ценит время рядом с близкими.

Почему связь с питомцем оказалась такой сильной

Привязанность собаки к владельцам особенно заметна, когда кто-то из низ уходит из дома. По словам Ригер, Стелла часто ждет их у двери до самого возвращения. Неудивительно, что видеозвонок стал для нее настоящим событием.

"Она игривая, любящая и преданная", - сказала американка.

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива

Пара часто берет Стеллу с собой на прогулки, встречи и поездки, что только усиливает их связь.

Смотрите в видео о том, как собак ищет своего хозяина:

@stellathegoldennyc I’m sorry but he can NEVER go out of town again ? #saddog#goldenlove#dog♬ My Love Mine All Mine - Mitski

Ранее Главред писал о том, что пара провела тест, чтобы выяснить кого пес любит больше. Эксперимент, вдохновленный популярным трендом, быстро превратился в вирусное видео и вызвал бурную реакцию в сети.

Также сообщалось о том, что собака неожиданно отреагировала на предложение хозяина пойти на пробежку. Забавный момент быстро привлек внимание пользователей соцсетей.

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

собаки домашние животные TikTok
Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Россия похитила символ украинского государства — что известно

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

