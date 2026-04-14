Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Популярный тренд: пара провела тест, чтобы выяснить кого пес любит больше

Константин Пономарев
14 апреля 2026, 17:58
Пара решила проверить, кого из них больше любит собака, и провела простой тест. Результат оказался неожиданно однозначным.
Супруги решили выяснить кого собака любит больше / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@alyssa.lenore

Вы узнаете:

  • Почему собака выбирала только одного хозяина
  • Что решило исход неожиданного теста
  • Может ли питомец по-настоящему предпочитать одного человека

Супружеская пара из США решила выяснить, кого из них их пес любит больше и результат оказался неожиданно однозначным. Эксперимент, вдохновленный популярным трендом, быстро превратился в вирусное видео и вызвал бурную реакцию в сети.

Алисса и Марко провели простой тест. Они по очереди отворачивались от своей собаки по кличке Уэйд, а затем одновременно поворачивались к нему. Тот, на кого пес смотрел первым, получал балл. Несмотря на смену мест и несколько попыток результат не сменился. Своим экспериментом пара поделилась в TikTok.

видео дня

Как проходил эксперимент

Пара провела пять раундов, строго следуя правилам. В каждом случае собака сначала игнорировала обоих, а затем, как только они поворачивались, сразу фиксировала взгляд на Алиссе. Даже когда супруги поменялись местами, результат остался прежним.

По словам хозяйки, она была довольна итогом, но при этом надеялась, что мужу удастся хотя бы "взять один балл". Сам Марко отнесся к ситуации с юмором, хотя пользователи сети активно ему сочувствовали.

Видео собрало миллионы просмотров

Ролик с тестом стал вирусным и набрал более 6 миллионов просмотров. В комментариях многие признались, что сталкивались с похожими ситуациями. Их собаки нередко демонстрируют явные предпочтения, даже если один из хозяев проводит с ними больше времени.

Пара провела пять раундов, строго следуя правилам / Фото: tiktok.com/@alyssa.lenore

Некоторые пользователи предположили, что дело в мелочах. Например, в том, кто чаще дает лакомства или уделяет больше внимания. Другие шутили, что у питомцев есть "свой рейтинг любимчиков", который не всегда совпадает с ожиданиями владельцев.

"Мой партнер ужасно раздражается, когда мы так делаем. Он говорит, что это потому, что наша собака воспринимает меня как кормилицу, но, согласитесь, мы все и так все знаем", - написала одна девушка.

Смотрите в видео о том, как супруги проводили необычный тест:

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки животные домашние животные TikTok
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять