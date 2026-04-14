Популярный тренд: пара провела тест, чтобы выяснить кого пес любит больше

Пара решила проверить, кого из них больше любит собака, и провела простой тест. Результат оказался неожиданно однозначным.

Супруги решили выяснить кого собака любит больше

Супружеская пара из США решила выяснить, кого из них их пес любит больше и результат оказался неожиданно однозначным. Эксперимент, вдохновленный популярным трендом, быстро превратился в вирусное видео и вызвал бурную реакцию в сети.

Алисса и Марко провели простой тест. Они по очереди отворачивались от своей собаки по кличке Уэйд, а затем одновременно поворачивались к нему. Тот, на кого пес смотрел первым, получал балл. Несмотря на смену мест и несколько попыток результат не сменился. Своим экспериментом пара поделилась в TikTok.

Как проходил эксперимент

Пара провела пять раундов, строго следуя правилам. В каждом случае собака сначала игнорировала обоих, а затем, как только они поворачивались, сразу фиксировала взгляд на Алиссе. Даже когда супруги поменялись местами, результат остался прежним.

По словам хозяйки, она была довольна итогом, но при этом надеялась, что мужу удастся хотя бы "взять один балл". Сам Марко отнесся к ситуации с юмором, хотя пользователи сети активно ему сочувствовали.

Ролик с тестом стал вирусным и набрал более 6 миллионов просмотров. В комментариях многие признались, что сталкивались с похожими ситуациями. Их собаки нередко демонстрируют явные предпочтения, даже если один из хозяев проводит с ними больше времени.

Некоторые пользователи предположили, что дело в мелочах. Например, в том, кто чаще дает лакомства или уделяет больше внимания. Другие шутили, что у питомцев есть "свой рейтинг любимчиков", который не всегда совпадает с ожиданиями владельцев.

"Мой партнер ужасно раздражается, когда мы так делаем. Он говорит, что это потому, что наша собака воспринимает меня как кормилицу, но, согласитесь, мы все и так все знаем", - написала одна девушка.

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

