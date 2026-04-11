Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Пес стал главным кормильцем в семье: сколько он зарабатывает в месяц

Константин Пономарев
11 апреля 2026, 15:47
Собака стала приносить тысячи долларов в месяц, изменив жизнь пары и позволив им быстрее накопить на дорогостоящую свадьбу.
Собака начала приносить своей семье доход
Собака начала приносить своей семье доход

Вы узнаете:

  • Как питомец неожиданно изменил жизнь влюбленной пары
  • Почему обычное хобби стало приносить тысячи долларов
  • Как собака стала настоящей звездой в интернете

Миниатюрная длинношерстная такса по кличке Уилсон неожиданно превратилась в главный источник дохода для своих владельцев. Всего за месяц питомец принес семье более 6 тысяч долларов (около 260 тысяч гривен), благодаря чему пара начала активно копить на свадьбу мечты, которая стоит около 66 тысяч долларов (примерно 2,8 млн гривен).

Все началось с обычного увлечения. Хозяйка собаки, 31-летняя Шеннон Эдмондсон из Великобритании, публиковала фото и видео любимца, не рассчитывая на серьезный результат. Но за короткое время аккаунт в Instagram привлек тысячи подписчиков, а вместе с ними и рекламные предложения, подарки и стабильный доход. Об этом пишет New York Post.

видео дня

Как питомец начал приносить деньги

Контент с участием Уилсона быстро стал популярным благодаря его яркому характеру и забавным привычкам. Пара выстроила четкий график съемок, ориентируясь на настроение собаки, и регулярно публикует новые ролики.

"Мы встаем рано и снимаем с самого утра, потому что именно тогда он в самом лучшем настроении", - рассказала британка.

Доход формируется из рекламных интеграций, пользовательского контента и сотрудничества с брендами. За последние недели заработок приблизился к уровню полноценной зарплаты.

"За последний месяц я заработала несколько тысяч долларов, и эта сумма продолжает расти", - отметила хозяйка таксы.

Свадьба мечты благодаря собаке

Заработанные средства пара планирует потратить на организацию свадьбы, которую планируют провести в живописной местности. Уже удалось накопить значительную сумму, а сам Уилсон станет одним из главных участников церемонии. Собаке доверят вынести кольца.

"Мы хотим, чтобы он был частью этого дня. Без него все было бы не так", - сказала она.

Пес стал главным кормильцем в семье
Пес стал главным кормильцем в семье / Фото: instagram.com/shan_and_wilson

Несмотря на успех, пара подчеркивает, что для них главным остается комфорт питомца.

"Мы относимся к нему как к ребенку. Все делаем так, чтобы ему было хорошо", - добавила Шеннон.

Смотрите один из роликов с участием таксы по кличке Уилсон:

Вам может быть интересно:

Об источнике: New York Post

New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенья. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки домашние животные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять