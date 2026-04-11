Пес стал главным кормильцем в семье: сколько он зарабатывает в месяц

Собака стала приносить тысячи долларов в месяц, изменив жизнь пары и позволив им быстрее накопить на дорогостоящую свадьбу.

Собака начала приносить своей семье доход / Коллаж Главред, фото: SWNS

Миниатюрная длинношерстная такса по кличке Уилсон неожиданно превратилась в главный источник дохода для своих владельцев. Всего за месяц питомец принес семье более 6 тысяч долларов (около 260 тысяч гривен), благодаря чему пара начала активно копить на свадьбу мечты, которая стоит около 66 тысяч долларов (примерно 2,8 млн гривен).

Все началось с обычного увлечения. Хозяйка собаки, 31-летняя Шеннон Эдмондсон из Великобритании, публиковала фото и видео любимца, не рассчитывая на серьезный результат. Но за короткое время аккаунт в Instagram привлек тысячи подписчиков, а вместе с ними и рекламные предложения, подарки и стабильный доход. Об этом пишет New York Post.

Как питомец начал приносить деньги

Контент с участием Уилсона быстро стал популярным благодаря его яркому характеру и забавным привычкам. Пара выстроила четкий график съемок, ориентируясь на настроение собаки, и регулярно публикует новые ролики.

"Мы встаем рано и снимаем с самого утра, потому что именно тогда он в самом лучшем настроении", - рассказала британка.

Доход формируется из рекламных интеграций, пользовательского контента и сотрудничества с брендами. За последние недели заработок приблизился к уровню полноценной зарплаты.

"За последний месяц я заработала несколько тысяч долларов, и эта сумма продолжает расти", - отметила хозяйка таксы.

Свадьба мечты благодаря собаке

Заработанные средства пара планирует потратить на организацию свадьбы, которую планируют провести в живописной местности. Уже удалось накопить значительную сумму, а сам Уилсон станет одним из главных участников церемонии. Собаке доверят вынести кольца.

"Мы хотим, чтобы он был частью этого дня. Без него все было бы не так", - сказала она.

Пес стал главным кормильцем в семье / Фото: instagram.com/shan_and_wilson

Несмотря на успех, пара подчеркивает, что для них главным остается комфорт питомца.

"Мы относимся к нему как к ребенку. Все делаем так, чтобы ему было хорошо", - добавила Шеннон.

Смотрите один из роликов с участием таксы по кличке Уилсон:

Об источнике: New York Post New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году. Тираж (в 2007 году) 625 тысяч экземпляров в обычные дни и 386 тысяч экземпляров - в воскресенья. С 1993 года газета принадлежит компании News Corporation американского медиа-магната Руперта Мердока. В 1996 году Post выпустил интернет-версию газеты, пишет Википедия.

