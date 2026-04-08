У щенка растут только лапы: хозяйка показала странные изменения

Константин Пономарев
8 апреля 2026, 17:16
Необычный щенок с огромными лапами привлек внимание людей. Ветеринар объяснил его внешний вид особенностями развития в раннем возрасте.
У щенка лапы растут быстрее самого тела
У щенка лапы растут быстрее самого тела / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@ralphs.a.good.boy

Вы узнаете:

  • Почему у щенка лапы растут быстрее тела
  • Что на самом деле происходит с развитием собаки
  • Стоит ли другим хозяевам переживать из-за подобных изменений

Видео с щенком английского кокер-спаниеля по кличке Ральф стремительно набирает популярность в сети благодаря необычной особенности животного, лапы которого растут заметно быстрее, чем остальное тело.

Хозяйка собаки Реми Трейдер рассказала, что они вместе с парнем долго искали подходящего щенка и забрали Ральфа в начале февраля. Сначала его лапы казались просто немного крупнее обычного, но уже к 13-15 неделям разница стала бросаться в глаза. Об необычной особенности щенка она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

"И с тех пор они только растут", - отметила хозяйка, описывая необычный этап развития питомца.

В ролике, опубликованном 22 марта, Ральф выглядит слегка неуверенным, глядя прямо в камеру, пока его длинные лапы вытягиваются почти на всю длину тела. Создается впечатление, будто он носит "клоунские ботинки" или примеряет чужую обувь на несколько размеров больше. Особое внимание зрителей привлек маленький белый палец на задней лапе, который стал своеобразной "визитной карточкой" щенка.

Под видео хозяйка пошутила: "Его ноги растут быстрее, чем мозг". На тот момент Ральф весил около 20 фунтов (9 кг).

Почему у щенков бывают большие лапы

Несмотря на необычный внешний вид, хозяйка подчеркивает, что не беспокоится за питомца. Ральф был самым крупным щенком в помете, а ветеринар подтвердил, что он полностью здоров.

Несмотря на необычный внешний вид, хозяйка подчеркивает, что не беспокоится за питомца
Несмотря на необычный внешний вид, хозяйка подчеркивает, что не беспокоится за питомца / Фото: tiktok.com/@ralphs.a.good.boy

Издание Newsweek отмечает, что специалисты объясняют, что у молодых собак тело развивается неравномерно. Кости и мышцы могут расти с разной скоростью. Из-за этого лапы могут выглядеть непропорционально большими, пока туловище и остальные части тела "догоняют". Это нормальный этап развития, который не указывает на проблемы со здоровьем.

Станет ли Ральф гигантом

Хозяйка предполагает, что Ральф может вырасти крупнее среднего для своей породы, учитывая его текущий вес. При этом ветеринарные рекомендации отмечают, что большие лапы сами по себе не являются точным показателем будущего размера собаки, хотя могут намекать на дальнейший рост.

Смотрите в видео на щенка с необычайно большими лапами:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть собаки животные домашние животные TikTok
