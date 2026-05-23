"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

"Флеш" заявил, что эффективность украинской ПВО и систем перехвата заставляет Россию пересматривать тактику массированных атак с использованием "Шахедов".

Российская армия может изменить подходы к применению ударных беспилотников для ударов по Украине на фоне снижения их эффективности. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" в комментарии УНИАН.

По его словам, россияне могут начать активнее применять на "Шахедах" системы радиоэлектронной борьбы и другие технологии. Также ожидается использование реактивных модификаций беспилотников, в частности "Герань-3" и "Герань-4". Кроме того, оккупанты, вероятно, будут менять тактику и запускать дроны ближе к границам, а не из глубины тыла.

"Флеш" отметил, что российские войска будут пытаться создавать новые маршруты полета, а также искать другую стратегию и тактику для повышения эффективности применения "Шахедов".

Он добавил, что россияне уже видят развитие украинской противовоздушной обороны и систем перехвата дронов, из-за чего уровень сбиваемых беспилотников стал для них критически высоким. Если раньше потери на уровне 12–15% их устраивали, то нынешние показатели делают такие атаки значительно менее эффективными, даже несмотря на большие финансовые ресурсы РФ.

"А мы понимаем, что во время прошлой атаки 5% "Шахедов" не были сбиты. У них были очень сомнительные цели, и мы вообще не знаем, какова была эффективность. Поэтому с точки зрения врага они понимают, что это пустая трата ресурсов", — добавил "Флеш".

Как писал Главред, военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua высказал мнение, что в ближайшее время Россия может усилить интенсивность атак по территории Украины. По его оценке, повышенный риск ударов существует для городов, имеющих важное стратегическое значение.

Эксперт считает, что массированные атаки на крупные украинские города преследуют прежде всего психологическую цель и направлены на усиление давления на гражданское население, а не на достижение непосредственных военных результатов.

Жданов также отметил, что российская сторона сосредотачивает внимание на ключевых населенных пунктах, которые играют важную роль в системе обороны и логистики Украины.

"Днепр — это же наш тыловой хаб, Одесса — это ворота нашей страны, торговые ворота. Может быть Запорожье, потому что они (россияне, — ред.) очень сильно стремятся проломить наше Гуляйпольское направление и выйти на Запорожье. По Киеву они немного успокоились, потому что на сегодняшний день мы знаем, какие были разрушения в столице, мы знаем, что будет огромная проблема следующей зимой. И они же это тоже знают, у них тоже разведка работает", — отметил Жданов.

Напомним, Сергей "Флеш" Бескрестнов ранее предупреждал об оснащении "Шахедов" системами РЭБ для защиты от перехватчиков, из-за чего украинским мобильным группам стало сложнее уничтожать отдельные цели еще на подлете. РФ тестирует новые контрмеры против ПВО. В Украине уже анализируют эффективность таких модификаций.

Как ранее сообщал Главред, новая тактика многочасовых атак "Шахедами" по Украине направлена не только на удары по инфраструктуре, но и на истощение системы ПВО и психологическое давление на население. Аналитики отмечали, что россияне все чаще комбинируют дневные и ночные волны запусков, чтобы перегрузить украинскую оборону.

Отметим, Юрий Игнат объяснял, почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья и западных областей. По его словам, отдельные дроны могут маневрировать, скрываться в облаках и менять маршрут во время полета. Именно такие тактические изменения затрудняют их перехват даже современными средствами ПВО.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

