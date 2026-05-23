РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

Главное:
- Более суток войска РФ осуществляют массированную атаку на объекты "Нафтогаза"
- Под ударом одновременно оказались несколько критически важных объектов инфраструктуры
- Оценить последствия атак пока невозможно из-за опасности повторных ударов
Оккупационные войска РФ более суток наносят массированные удары по нефтегазовым объектам Группы"Нафтогаз" в Харьковской и Полтавской областях.
Под ударом одновременно оказались несколько критически важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины".
Сообщается, что в результате атак зафиксированы серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары.
В компании добавляют, что персонал успели эвакуировать. На местах работают все соответствующие службы.
Отмечается, что на данный момент ситуация остается сложной. Оценить последствия атак пока невозможно из-за опасности повторных ударов.
"Персонал эвакуирован. Оценить последствия атак пока невозможно из-за опасности повторных ударов. Будем информировать дополнительно", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Удары по энергетике — мнение эксперта
Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев пояснил, что атаки на ключевые объекты энергосистемы — подстанции и магистральные линии — направлены на подрыв ее стабильной работы. Повреждение таких узлов затрудняет передачу электроэнергии между регионами и снижает устойчивость всей сети.
В этих условиях, отметил специалист, временные отключения света становятся вынужденной мерой. Они позволяют сбалансировать систему и избежать более серьезных аварий и масштабных сбоев.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как ранее сообщал Главред, днем в субботу, 23 мая, российские оккупанты атаковали Сумы дронами. В частности, под ударом оказалась траурная колонна. Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров. Ранения получили по меньшей мере 9 человек.
Кроме того, с самого утра четверга, 21 мая, РФ массированно атаковала Сумы ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в жилой сектор в Ковпаковском районе города. В результате массированного удара РФ ранения получили трое человек.
Напомним, страна-агрессор РФ нанесла удар тремя баллистическими ракетами по объектам группы "Нафтогаз" в Днепропетровской области. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отмечает, что оценить масштабы разрушений можно будет только после отмены тревоги.
Об источнике: Нафтогаз Украины
Нафтогаз Украины — крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.
В Группу "Нафтогаз" входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
