Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

О чем вы узнаете:
- Почему после смерти человека по традиции открывают окна
- Что об этом говорит Православная церковь Украины
В Украине до сих пор остаются популярными многие народные приметы и суеверия, связанные с первыми действиями в доме после смерти человека. Прежде всего речь идет о традициях открывать окна, завешивать зеркала или останавливать часы, которые долгое время считались обязательными для выполнения. Главред расскажет об этих традициях подробнее.
На официальной странице сообщества "Православные восточники | ПЦУ" в социальной сети Instagram представители церкви объяснили, что сегодня каждый сам для себя решает, верить в такие приметы или нет.
Почему по обычаю открывают двери и окна
Согласно старым народным поверьям, открывать все окна, двери или ворота в доме умершего нужно для того, чтобы его душа могла свободно выйти из дома, не заблудилась и не застряла между мирами живых и мертвых.
Позиция Православной церкви Украины
Однако в ПЦУ такую практику называют народной традицией, а не обязательным церковным правилом.
Действительно, это распространенная практика, однако она вовсе не обязательна. Душа покинет тело и без этого, — отметил священник.
Видео об украинских традициях во время похорон и их целесообразности можно посмотреть здесь:
Кроме того, священнослужитель добавил, что во время траура в доме также необязательно закрывать зеркала тканью или останавливать часы в момент смерти человека.
Вас может заинтересовать:
- Почему нельзя пить из чужой чашки: главные приметы и суеверия
- Война, богатство или смерть: о каких угрозах предупреждает молния
- Почему нельзя покупать вещи до рождения ребенка: тайна древнего страха
Об источнике: "Православные восточники"
"Православные восточники" — это харьковский миссионерский проект, объединяющий прогрессивное духовенство и верующих Православной церкви Украины. Центр сообщества действует при храме святого Иоанна Богослова в Харькове. Главная цель инстаграм-платформы — разрушать устаревшие стереотипы о религии, развенчивать народные суеверия и объяснять церковные каноны современным, простым и понятным для молодежи языком.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред