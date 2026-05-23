Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

В ПЦУ объяснили, обязательно ли после смерти человека открывать окна, завешивать зеркала и останавливать часы. Что является традицией, а что — суевериями.

Нужно ли открывать окна и двери во время похорон

В Украине до сих пор остаются популярными многие народные приметы и суеверия, связанные с первыми действиями в доме после смерти человека. Прежде всего речь идет о традициях открывать окна, завешивать зеркала или останавливать часы, которые долгое время считались обязательными для выполнения. Главред расскажет об этих традициях подробнее.

На официальной странице сообщества "Православные восточники | ПЦУ" в социальной сети Instagram представители церкви объяснили, что сегодня каждый сам для себя решает, верить в такие приметы или нет.

Согласно старым народным поверьям, открывать все окна, двери или ворота в доме умершего нужно для того, чтобы его душа могла свободно выйти из дома, не заблудилась и не застряла между мирами живых и мертвых.

Однако в ПЦУ такую практику называют народной традицией, а не обязательным церковным правилом.

Действительно, это распространенная практика, однако она вовсе не обязательна. Душа покинет тело и без этого, — отметил священник.

Кроме того, священнослужитель добавил, что во время траура в доме также необязательно закрывать зеркала тканью или останавливать часы в момент смерти человека.

Об источнике: "Православные восточники" "Православные восточники" — это харьковский миссионерский проект, объединяющий прогрессивное духовенство и верующих Православной церкви Украины. Центр сообщества действует при храме святого Иоанна Богослова в Харькове. Главная цель инстаграм-платформы — разрушать устаревшие стереотипы о религии, развенчивать народные суеверия и объяснять церковные каноны современным, простым и понятным для молодежи языком.

