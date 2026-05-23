Украину разогреет до +28 градусов, но ненадолго: когда придет новая волна холода

Синоптик сказала, что в Украине наконец-то будет солнечно.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-razogreet-do-28-gradusov-no-nenadolgo-kogda-pridet-novaya-volna-holoda-10767119.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 24 мая / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в воскресенье

Где ожидаются дожди с грозами

Погода в Украине в воскресенье, 24 мая, в большинстве областей будет сухой и солнечной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди с грозами пройдут только в восточных областях, в Днепропетровской области, местами в южной части.

видео дня

Температура воздуха ожидается комфортной, днем в пределах +20…+24 градусов, на востоке и юго-востоке +25…+28 градусов.

Погода 24 мая / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В столице завтра также будет много солнца, поэтому киевляне смогут отдохнуть от грозовых дождей. Температура воздуха составит +22…+24 градуса.

Прогноз температуры в Киеве / фото: t.me/PohodaNatalka

Когда наступит похолодание

Диденко добавила, что с середины следующей недели в Украине ощутимо похолодает.

"Поэтому небывалая жара и британские ученые пока могут отдыхать", — сказала она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода до конца мая

Синоптик Иван Семилит заявил, что в ближайшие дни в Украину придет ощутимое похолодание, а до начала лета погода останется нестабильной.

Он отметил, что 27 мая в большинство областей Украины придет новый атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди и грозы.

"Вместе с дождями в Украину придет и более прохладный воздух. Ночная температура пока существенно не изменится и составит +10…+15 градусов", — подчеркнул синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 23 мая будет местами жаркой, но дождливой. Объявлено штормовое предупреждение в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях — I уровень опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной. На выходных ожидаются грозовые ливни, местами даже с градом.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред