Ошибка, которая 'убивает' двигатель: когда нельзя резко глушить автомобиль

Автомобильному двигателю крайне важно дать немного остыть.

Почему нельзя глушить двигатель сразу после остановки

Каким двигателям требуется дополнительное охлаждение

Большинство водителей привыкли выключать двигатель автомобиля сразу же, как только они прибывают к месту назначения. Однако, оказывается, такая привычка может нанести вред транспортному средству и даже стать причиной дорогостоящего ремонта.

Главред решил разобраться, почему не стоит глушить двигатель автомобиля сразу после поездки.

Что происходит с двигателем сразу после поездки

Когда поездка длится несколько километров, двигатель автомобиля нагревается и даже начинает перегреваться, особенно если ехать на большой скорости. Поэтому чрезвычайно важно дать ему немного остыть, прежде чем полностью выключать, пишет Sante Plus.

По словам экспертов, особенно это касается двигателей с турбонаддувом: поскольку система, которая сжимает воздух, циркулирует в двигателе и подает больше кислорода для смешивания с топливом.

Почему нужно оставлять двигатель работающим

Если двигатель резко останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что рано или поздно может привести к поломке. Из-за этого эксперты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу несколько минут после поездки.

"Хотя медленное движение транспорта помогает снизить температуру двигателя, всегда хорошей идеей является не пренебрегать фазой охлаждения", — говорится в сообщении.

Когда следует выключать двигатель после поездки

После поездки стоит дать двигателю поработать хотя бы минуту-две, в течение которых масло успеет немного остыть. Это продлит срок его службы.

Об источнике: Santé+ Magazine Santé + Magazine — это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Изначально журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

