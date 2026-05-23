Ошибка, которая 'убивает' двигатель: когда нельзя резко глушить автомобиль

Вы узнаете:
- Почему нельзя глушить двигатель сразу после остановки
- Каким двигателям требуется дополнительное охлаждение
Большинство водителей привыкли выключать двигатель автомобиля сразу же, как только они прибывают к месту назначения. Однако, оказывается, такая привычка может нанести вред транспортному средству и даже стать причиной дорогостоящего ремонта.
Главред решил разобраться, почему не стоит глушить двигатель автомобиля сразу после поездки.
Что происходит с двигателем сразу после поездки
Когда поездка длится несколько километров, двигатель автомобиля нагревается и даже начинает перегреваться, особенно если ехать на большой скорости. Поэтому чрезвычайно важно дать ему немного остыть, прежде чем полностью выключать, пишет Sante Plus.
По словам экспертов, особенно это касается двигателей с турбонаддувом: поскольку система, которая сжимает воздух, циркулирует в двигателе и подает больше кислорода для смешивания с топливом.
Почему нужно оставлять двигатель работающим
Если двигатель резко останавливается, он продолжает работать без необходимой смазки, что рано или поздно может привести к поломке. Из-за этого эксперты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу несколько минут после поездки.
"Хотя медленное движение транспорта помогает снизить температуру двигателя, всегда хорошей идеей является не пренебрегать фазой охлаждения", — говорится в сообщении.
Когда следует выключать двигатель после поездки
После поездки стоит дать двигателю поработать хотя бы минуту-две, в течение которых масло успеет немного остыть. Это продлит срок его службы.
Почему не стоит глушить автомобиль сразу после поездки – видео:
Об источнике: Santé+ Magazine
Santé + Magazine — это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Изначально журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.
