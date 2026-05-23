Какого предмета больше нет: что когда-то обязательно преподавали в СССР

О чем вы узнаете:
- Почему Иосиф Сталин ввел логику в школах
- Чему именно учили советских школьников
Советская школа должна была не просто учить детей, но и воспитывать их послушными гражданами. В ее истории был период, когда школьников учили предмету, который заставлял думать самостоятельно. Что это был за предмет — расскажет Главред.
Зачем Сталину понадобилась логика
Все началось с инициативы Иосифа Сталина. Еще до Второй мировой войны он заметил, что даже советские руководители не умеют четко и последовательно выражать свои мысли. Сталин считал, что эту проблему нужно решать еще в школе, а после войны стране были нужны люди, обладающие хорошим аналитическим мышлением для восстановления промышленности.
Как рассказывает Обозреватель, в мае 1941 года Сталин приказал срочно создать школьный учебник. При этом он разрешил брать за основу старые царские и зарубежные книги, заявив, что "логика не бывает буржуазной или пролетарской".
Чему именно учили детей
Уроки логики появились в расписании старшеклассников в 1946 году. Это был настоящий тренажер для ума.
На этих занятиях ученики учились правильно формулировать мысли, убеждать других и доказывать свою правоту, а также находить обман и ошибки в чужих словах.
Главной целью было научить людей мыслить четко, разумно и взвешенно.
Почему предмет внезапно отменили
Все изменилось в 1959 году, когда к власти пришел Никита Хрущев. Логику убрали из школьной программы.
Официально власти объяснили это тем, что предмет слишком сложен, оторван от жизни и не помогает строить социализм.
Однако историки называют другую, истинную причину: советской власти стало страшно. Логика учила детей критически мыслить, задавать "неудобные" вопросы и видеть противоречия. В государстве, где все должны были думать одинаково и верить каждому слову партии, умение самостоятельно мыслить оказалось слишком опасным.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
