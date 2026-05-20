Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

Юрий Берендий
20 мая 2026, 23:05
Игнат объяснил, почему отдельным российским дронам удается избежать уничтожения и какие тактические особенности "Шахедов" затрудняют их перехват ПВО.
Игнат объяснил, почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья

О чем идет речь в материале:

  • Россия впервые за долгое время атаковала Закарпатье дронами
  • Полеты БПЛА в Закарпатье начались после смены власти в Венгрии
  • Современные "Шахеды" маневрируют и скрываются в облаках от средств ПВО

Последние массированные атаки России продемонстрировали, что под ударом могут оказаться даже те регионы Украины, которые ранее считались относительно безопасными. В частности, дроны впервые за время полномасштабной войны долетели до Закарпатья. О том, почему так происходит, рассказал в комментарии Новини.Live начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, удивляет то, что после смены политического руководства в Венгрии почти сразу в Закарпатье начали фиксировать полеты дронов.

Он предположил, что это могло быть своеобразным демонстративным сигналом, ведь Закарпатский регион до этого оставался одним из наименее пострадавших от атак.

Также представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что Россия иногда применяет различные тактики использования беспилотников: в некоторых случаях значительную часть БПЛА удается быстро уничтожить, а иногда отдельные дроны все же долетают даже до Львова.

Он рассказал, что во время одного из дежурств лично наблюдал за дроном и ожидал, что его уничтожат с помощью вертолетов, F-16 или других средств ПВО. Однако, по его словам, бывают обстоятельства, которые затрудняют перехват, а противник может использовать определенные тактические решения, позволяющие беспилотнику избежать поражения.

"Здесь нужно разбираться, я не могу сейчас говорить, что это был именно тот дрон, но такое бывает и не раз, когда дрону удается избежать (сбивания, — ред.). Вот тот самый полет на вертолете доказал, что можно долго обстреливать один дрон, гоняться за ним, а он ныряет прямо в облако, и его не видно. Потом он из облака выныривает, только ты на него наводишься, он ныряет снова в облако. Или, возможно, даже меняет (направление движения, — ред.). Уже доказано, что "Шахеды" могут маневрировать, видя какую-то угрозу. В них стоят какие-то датчики, которые должны маневрировать. Особенно это касается дронов-перехватчиков", — подытожил он.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Россия модернизирует "Шахеды" — что известно

Как писал Главред, войска РФ начали оснащать дроны типа "Шахед" инфракрасными прожекторами, которые должны затруднять работу зенитных беспилотников и авиации путем их ослепления. Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что противник продолжает активно разрабатывать и внедрять новые средства противодействия.

"Впервые такое вижу на "Шахеде". Это ИК (инфракрасный, — ред.) прожектор для ослепления зенитных дронов и авиации. Враг продолжает работать над контрмерами", — отметил он.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Удары "Шахедами" по Украине — последние новости по теме

Напомним, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов предупреждал, что россияне могут оснащать "Шахеды" системами РЭБ для защиты от перехватчиков, из-за чего сбивать дроны становится значительно сложнее даже для мобильных групп и дронов-перехватчиков. По его словам, РФ постоянно тестирует новые решения для обхода украинской ПВО. В Украине уже следят за развитием этой угрозы.

Как ранее сообщал Главред, РФ изменила тактику массированных запусков "Шахедов" вдоль границы с Беларусью, чтобы перегружать украинскую систему ПВО и прорывать дронами вглубь страны. Эксперты обращали внимание, что враг заранее изучает работу средств РЭБ и маршруты перехвата. Именно такие изменения тактики могут объяснять появление отдельных дронов даже в западных регионах Украины.

В Business Insider ранее писали, что Россия перешла к многочасовым непрерывным атакам дронами по Украине, сочетая ночные и дневные волны запусков для психологического давления на население. Аналитики отмечали, что такая тактика изматывает систему противовоздушной обороны и вынуждает длительное время держать города в состоянии воздушной тревоги. В материале также говорилось о резком увеличении производства "Шахедов" в Татарстане.

О личности: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

