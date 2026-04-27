Россия использует новые реактивные дроны для атак: какую угрозу они составляют

Ключевые тезисы:
- Россия модифицирует ударные дроны типа "Шахед"
- Их оснащают реактивными двигателями
- Нейтрализовать такой скоростной летательный аппарат очень сложно
Страна-агрессор Россия продолжает модифицировать свои ударные дроны типа "Шахед". В частности, они уже летают на реактивных двигателях. Об этом сообщил основатель оборонной компании "First Contact", участник боевых действий Валерий Боровик в эфире Киев24.
По его словам, модифицированные беспилотники сложно распознать радиолокационными средствами.
"Проблема не в мощности боевой части, а в ограниченных возможностях обезвредить такой скоростной летательный аппарат имеющимися силами мобильных групп", — подчеркнул он.
По его мнению, Украине нужно срочно наращивать средства РЭБ и малую авиацию, чтобы не тратить дорогие ракеты F-16 на эти относительно дешевые цели.
"Украина должна опередить врага в адаптации систем защиты к появлению скоростных беспилотников. Усиление радиоэлектронной борьбы является приоритетом в борьбе с реактивными угрозами", — подчеркнул Боровик.
Российские дроны — что известно
Как сообщал Главред, советник министра обороны и специалист по РЭБ Сергей Бескреснов (Флеш) заявлял, что в прифронтовой зоне противник все чаще отказывается от применения дорогих ударных беспилотников, делая ставку на более простые и дешевые аппараты типа "Молния".
17 апреля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине впервые зафиксирован случай, когда реактивный "Шахед" был уничтожен силами частной противовоздушной обороны. Скорость цели превышала 400 км/ч.
Также известно, что оккупационные войска РФ начали применять управляемые "Шахеды" для поражения украинских мобильных огневых групп во время их работы по воздушным целям.
Об источнике: Киев24
Киев24 — украинский коммунальный телеканал, основанный в 1995 году. Учредитель — Киевский городской совет. Директор телеканала — Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев", по формату это информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред