РФ переходит на дешёвые ударные дроны: 'Флэш' раскрыл, в чем опасность

Дешевые дроны создают дополнительные сложности для их обнаружения и уничтожения.

https://glavred.info/ukraine/rf-perehodit-na-deshevye-udarnye-drony-flesh-raskryl-v-chem-opasnost-10759379.html Ссылка скопирована

РФ массово использует дроны Молния

Главное:

В прифронтовой зоне противник всё чаще отказывается от применения дорогих ударных беспилотников, делая ставку на более простые и дешёвые аппараты типа "Молния".

Об этом сообщил советник министра обороны и специалист по РЭБ Сергей Бескреснов (Флеш) в Facebook.

видео дня

Он отметил, что такие дроны создают дополнительные сложности для их обнаружения и уничтожения. В частности, из-за низкой высоты полёта и особенностей конструкции они хуже фиксируются радарами, поэтому средства ПВО, включая перехватывающие дроны, не всегда могут эффективно их сбивать.

Также эксперт обратил внимание на мощные видеопередатчики, которые обеспечивают "Молниям" значительную дальность управления. "Очень хотелось бы, чтобы наши производители поскорее завалили фронт РЭБ по видео типа "Шторы". Работаем", — подчеркнул он.

По его словам, у Украины есть достаточное количество средств радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления таких БПЛА, однако требуется усилить возможности по выявлению частот, на которых работают пульты.

"Сейчас давить перебором – это утопия. Очень много вариантов частот", — отметил Флеш.

Он добавил, что противник учитывает характеристики украинских систем РЭБ и использует перестройку частот в широком диапазоне, что усложняет их подавление. "С такой шириной полосы падает дальность управления, но возрастает сложность подавления. Это следует учитывать при разработке новых средств РЭБ", — подчеркнул эксперт.

/ Инфографика: Главред

Какие последствия для России вызывают атаки дронов

По словам главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, удары беспилотников наносят России не только экономический, но и серьёзный репутационный ущерб. В частности, возникают проблемы с выполнением контрактов на поставки нефти.

"Имиджевый удар будет действовать еще очень долго, потому что ставится под сомнение Россия как надежный поставщик, который может доставить свое сырье вовремя в страну назначения", — отметил он.

Удары по России — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 22 апреля СБУ атаковала нефтеперекачивающую станцию "Горький" в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ. Там возник масштабный пожар.

Также в ночь на 22 апреля беспилотники атаковали российский город Сизрань в Самарской области. Под удар мог попасть Сизранский нефтеперерабатывающий завод.

20 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Туапсе, двух десантных кораблей, нефтебазы и складов боеприпасов.

Читайте также:

О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред