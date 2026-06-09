Спасатели потеряли дар речи, заметив собаку посреди моря одну на лодке

Экипаж туристического судна заметил дрейфующую байдарку в море. Внутри оказался четвероногий пассажир, которого удалось спасти.

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Собака на надувной байдарке посреди Северного моря / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как собака оказалась одна посреди Северного моря

Почему спасатели уже начали терять надежду

Что увидел экипаж, приблизившись к байдарке

Необычная спасательная операция развернулась у побережья Нортумберленда в Великобритании, где немецкую овчарку обнаружили дрейфующей в одиночестве на надувной байдарке посреди Северного моря.

Благодаря оперативным действиям экипажа туристического судна питомца удалось вернуть хозяевам целым и невредимым. Об этом пишет Metro.

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Как началась спасательная операция

Инцидент произошел днем 7 июня во время экскурсии к островам Фарн. Капитан туристического судна Джимми Рид получил сообщение от береговой охраны о том, что сильный ветер унес в море надувную байдарку, на борту которой находилась собака.

После высадки туристов на острове Иннер-Фарн капитан и член экипажа Аарон Форди присоединились к поискам животного. Первые минуты не приносили результата, и надежды на успешный исход постепенно угасали.

Неожиданная находка в открытом море

Примерно через 15 минут поисков экипаж заметил вдали дрейфующую байдарку. Сначала она показалась пустой, однако при приближении спасатели увидели, как из-за борта выглянула голова собаки.

Собаку нашли посреди моря / Фото: Facebook

Попытка поднять животное на борт оказалась непростой. Когда члены экипажа уже почти схватили овчарку за шлейку, она выскользнула и снова оказалась в воде.

Счастливое возвращение домой

Не теряя времени, Аарон прыгнул к животному, схватил его и едва сам не оказался за бортом. В этот момент капитан удержал коллегу за ногу, после чего вместе они смогли поднять собаку на судно.

Спасатели подбадривают питомца и называют его "самым лучшим мальчиком". После завершения операции экипаж доставил овчарку в гавань Сихаузеса, где ее уже ждали взволнованные хозяева.

"Ты отлично справился, сохранив спокойствие. У нас на борту гость, не так ли, дружок", - сказал один из спасателей.

Смотрите в видео о том, как собаку нашли посреди моря:

Ранее Главред писал о том, что пес случайно "оплатил" операцию ветеринарам, спасшим ему жизнь. Собаку привезли лечить перелом, но снимок показал неожиданную находку. Внутри животного скрывался опасный предмет.

Также сообщалось о том, что собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовь. Новое хозяева бульдога рассказали, что раньше Беверли использовали для разведения. После проблем со здоровьем прежние владельцы решили отказаться от собаки.

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Об источнике: Metro Metro - крупнейшая по тиражу бесплатная газета-таблоид в Великобритании. Издается в формате таблоида компанией DMG Media. Газета распространяется с понедельника по пятницу (за исключением государственных праздников и периода между Сочельником и Новым годом включительно) утром в общественных местах в Англии, Уэльсе и Шотландии. Копии также раздаются пешеходам, сообщает Википедия. В июле 2001 года Metro запустила интернет-версию газеты. В период с 2001 по 2014 год большинство статей печатного издания были опубликованы на этом сайте, а также дополнительный контент, доступный только в Интернете, такой как блоги и колонки с мнениями.

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