Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

Мария Николишин
23 апреля 2026, 12:44
Буданов добавил, что главная цель сейчас — выживание государства и его будущее.
Буданов сделал ряд важных заявлений / коллаж: Главред, фото: Главред, facebook.com/GeneralStaff.ua

В четверг, 23 апреля, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов посетил Kyiv Security Forum, в ходе которого сделал ряд важных заявлений. В частности, он рассказал о "красных линиях" на переговорах, проблемах с мобилизацией и обмене пленными.

Мирное соглашение и вопрос территорий

Буданов отметил, что все чувствительные вопросы переговоров о прекращении войны не могут быть обнародованы до окончания войны, иначе нет смысла в переговорах.

"Красная линия проста. Я думаю, она всем понятна. Во-первых, мы ничего не признаем, этого не будет. Что касается Донбасса, то мы найдем решение, которое удовлетворит, прежде всего, нас, поскольку это наша земля и никто не имеет права торговать землей, этого не будет", — отметил он.

видео дня

Глава ОП добавил, что сейчас страна находится в состоянии, когда нельзя быть слабыми.

"Наша внутренняя сила – это наше единство. Внешняя сила – это работа с партнерами, союзниками. Если мы будем разъединены изнутри, все остальное вообще не имеет никакого значения. Наша цель – выживание нашего государства и его будущее", – говорит Буданов.

Визит делегации США в Киев

Украина считает США стратегическим союзником.

"Как вы знаете, мы ждем их. Здесь, в принципе, ничего не изменилось. Понятно, все видят ситуацию, которая сейчас складывается между переговорами Соединенных Штатов с Ираном. Это накладывает определенные, скажем так, проблемы на интенсивность ведения переговоров здесь (в Украине, – ред.). Но мы ждем их в Киеве. Это абсолютно известная всем информация. И я думаю, что все-таки это произойдет", — отметил Буданов.

Условия достижения мира

Глава Офиса президента Украины подчеркнул, что стремление к миру — это здравый смысл, а не проявление слабости.

По его словам, условия достижения мира могут быть совершенно разными.

"Никто, я думаю, в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю даже миллиметра нашей территории. В этом я абсолютно уверен. То, что мы не пришли к соглашению, — это тоже абсолютно всем понятная и открытая информация. Но для этого и существует этот процесс. Он может достичь своей цели, может не достичь своей цели. Это тоже нормальная ситуация. Поэтому мы должны быть готовы и сильны к любому развитию событий. Если мы будем сильными, это даст нам, как говорится, маневр в этой ситуации. И наоборот, если мы будем слабыми, то, в принципе, нам только будут диктовать условия, на которые мы можем идти, можем не идти, но все равно что-то будет происходить", — подчеркнул он.

Что нужно для победы в войне дронов

Буданов заявил, что главным подтверждением успехов Украины в производстве дронов является "признание со стороны противника".

"Для меня лично признание противника – это самое большое признание. Если уже противник признает, что у нас что-то получается, значит, это имеет какую-то реальную основу", – сказал он.

По его мнению, если сейчас не будет сделан определенный технологический прорыв, то эффективность достижения этими аппаратами своих целей будет падать просто в геометрической прогрессии.

"Не могу раскрывать эти данные, но большое количество дронов применяется для поражения конкретно взятой цели, потому что эффективность тоже падает. Они (россияне, — ред.) наращивают, и мы наращиваем свои средства радиоэлектронной борьбы, средства военного типа. То есть это постоянное соревнование. Появились дроны-перехватчики, чего раньше тоже не было. Здесь нужен новый технологический скачок, то есть технологии искусственного интеллекта и новые технологии передачи сигналов управления", — считает руководитель ОП.

Он добавил, что с теми технологиями, которые есть сейчас, и Украина, и Россия достигли своего максимума.

Каким может быть технологический прорыв

Буданов заявил, что было бы замечательно, если бы появилась технология, способная сбить все дроны.

"Знаете, я тоже хотел бы верить в чудеса, но думаю, что так не произойдет. Однако помощь искусственного интеллекта уже начала достаточно существенно и системно влиять на этот процесс. О наших разработках говорить сейчас не буду. Все видели применение российских образцов. Здесь они уже сами идентифицируют цели, маневрируют и так далее. За этим будущее. Здесь мы не отстаем, как говорится, есть и собственные наработки, но нужно масштабирование этих технологий. Пока этого нет, но я думаю, что в течение полугода мы это уже увидим", — отметил он.

Какой ущерб нанесли России удары беспилотниками

Отмечается, что Россия получает имиджевый удар из-за атак беспилотников, в частности, из-за невыполнения контрактов.

"Это самое важное, потому что наши нефтяные "санкции" когда-нибудь закончатся, когда закончится война. Все равно когда-нибудь это произойдет. А вот имиджевый удар будет действовать еще очень долго, потому что ставится под сомнение Россия как надежный поставщик, который может доставить свое сырье вовремя в страну назначения. С этим есть огромные проблемы. Со всем, что движется, с севера и с юга, через Черное море, и уже и через Балтийское, с этим есть огромные проблемы", — подчеркнул Буданов.

Какие страны просят прекратить удары по российским НПЗ

На вопрос о том, просят ли другие страны приостановить удары по российским НПЗ из-за кризиса в Ормузском проливе, глава ОП сказал, что такие просьбы поступают регулярно.

"Называть четкий перечень стран было бы некорректно, пожалуй. Я вам более интересные вещи скажу. Я лично впервые столкнулся с подобной просьбой еще в 23-м году. То есть это не что-то, что появилось сейчас. Это системная, скажем так, работа, которая интенсифицируется, когда идет массированное применение. В последнее время это просто наложилось на нефтяной кризис, вызванный понятными событиями. До этого — сначала в Венесуэле, затем в Бразилии. Да, такие обращения существуют", — ответил он и добавил, что Украина на такие просьбы реагирует сдержанно.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
13:28Украина
12:44Аналитика
11:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Последние новости

13:28

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляций

13:15

Девушка заметила странную стрижку после сна: виновник оказался рядом

13:09

Начнёт ли Беларусь войну против Украины: генерал СБУ указал на важный нюанс

12:54

Живут под счастливой звездой: в какие месяцы рождаются самые везучие люди

12:45

Заморозки в -3° и сильный ветер: погода в Украине резко испортится

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
12:44

Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

12:21

"Это должно стать сигналом": эксперт назвал "тревожные звоночки" у владельцев оружия

12:09

Цветы растут без солнца: назван список лучших однолетников для тени

11:56

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

Реклама
11:53

Почему 24 апреля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

11:28

Украинцам вернут деньги за коммуналку: кто может рассчитывать на возмещение

11:05

Во Львове - стрельба: спецназ штурмовал многоэтажку, стрелок задержан

10:59

Гороскоп на завтра, 24 апреля: Близнецам - разочарование, Рыбам - шанс

10:53

Полиция не справится с мобилизацией самостоятельно — Выговский

10:33

"Слова не остановят Путина": Зеленский заговорил об иностранных войсках

10:22

Как наклеить самоклеящиеся обои без пузырей и складок: скрытые нюансыВидео

09:47

Теракт в Киев: глава Нацполиции назвал одну из причин преступления

09:36

Принц Гарри тайно приехал в Киев - в чем причина визитаВидео

09:32

Как Россия может вовлечь белорусскую армию в войну: неожиданный сценарий

08:52

В РФ - взрывы и пожары, горят нефтебазы и заводы, в небе черный дым: что известноФото

Реклама
08:38

Муж покойной Жанны Фриске пожаловался на неуправляемого сына

08:33

В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ

08:10

Какой ценой РФ продвигается на фронте в апреле: Коваленко раскрыл потери оккупантовмнение

07:38

Пять "прилетов" и пожар: дроны ударили по нефтебазе в Феодосии

06:53

Удар РФ по жилому дому в Днепре: два человека погибли, восемь - раненыФото

05:50

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

05:32

Почему кошка роется в вазоне: как отучить кошку рыть землю без криков и наказанийВидео

05:09

Когда и чем подкормить помидоры после пикировки: рассада будет крепкой и устойчивой

04:41

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

04:00

Дочь Джоли неожиданно стала брюнеткой и попала на фото с пирсингом в губе

03:33

Муравьи исчезнут за день: дешевый лайфхак, который реально работает

02:22

Популярный в Украине фрукт рискует стать дефицитным - цены могут взлететь на 80%

02:02

"Компромиссы не сработают": Зеленский объяснил, как заставить РФ остановиться

01:05

Никакого прореживания до самого урожая: как посеять морковь "ленивым" способомВидео

22 апреля, среда
23:58

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

23:51

Может ли Путин использовать белорусскую армию: генерал СБУ встревожил ответом

23:00

Седокова положила глаз на свежеразведенного российского рэпера

22:52

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

22:43

Критический рубеж: после какого пробега батарея электрокара начинает "таять"Видео

21:49

Путин готов к встрече с Зеленским, но есть одно условие — заявление Кремля

Реклама
21:49

Зачем класть винную пробку в холодильник: хитрость, которая спасет ваши продукты

21:39

Новое название для Донбасса и не только: Зеленский раскрыл детали мирных переговоров

21:34

Никакие не "піони": как правильно назвать эти роскошные цветы на украинском

21:03

Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

20:55

В какие дни рождаются самые верные друзья: никогда не бросят в беде

20:38

Сборная Украины ищет замену Реброву: кто среди кандидатов на кресло тренера

20:36

Сладкие и крупные: когда лучше всего сеять арбузы в открытый грунт в 2026 году

19:53

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

19:45

Цены на клубнику готовят сюрприз: к чему готовиться покупателям в этом сезоне

19:45

Магия красных ягод: почему рябина была обязательным оберегом в украинском доме

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять