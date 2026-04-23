Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

Буданов добавил, что главная цель сейчас — выживание государства и его будущее.

В четверг, 23 апреля, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов посетил Kyiv Security Forum, в ходе которого сделал ряд важных заявлений. В частности, он рассказал о "красных линиях" на переговорах, проблемах с мобилизацией и обмене пленными.

Мирное соглашение и вопрос территорий

Буданов отметил, что все чувствительные вопросы переговоров о прекращении войны не могут быть обнародованы до окончания войны, иначе нет смысла в переговорах.

"Красная линия проста. Я думаю, она всем понятна. Во-первых, мы ничего не признаем, этого не будет. Что касается Донбасса, то мы найдем решение, которое удовлетворит, прежде всего, нас, поскольку это наша земля и никто не имеет права торговать землей, этого не будет", — отметил он.

Глава ОП добавил, что сейчас страна находится в состоянии, когда нельзя быть слабыми.

"Наша внутренняя сила – это наше единство. Внешняя сила – это работа с партнерами, союзниками. Если мы будем разъединены изнутри, все остальное вообще не имеет никакого значения. Наша цель – выживание нашего государства и его будущее", – говорит Буданов.

Визит делегации США в Киев

Украина считает США стратегическим союзником.

"Как вы знаете, мы ждем их. Здесь, в принципе, ничего не изменилось. Понятно, все видят ситуацию, которая сейчас складывается между переговорами Соединенных Штатов с Ираном. Это накладывает определенные, скажем так, проблемы на интенсивность ведения переговоров здесь (в Украине, – ред.). Но мы ждем их в Киеве. Это абсолютно известная всем информация. И я думаю, что все-таки это произойдет", — отметил Буданов.

Условия достижения мира

Глава Офиса президента Украины подчеркнул, что стремление к миру — это здравый смысл, а не проявление слабости.

По его словам, условия достижения мира могут быть совершенно разными.

"Никто, я думаю, в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю даже миллиметра нашей территории. В этом я абсолютно уверен. То, что мы не пришли к соглашению, — это тоже абсолютно всем понятная и открытая информация. Но для этого и существует этот процесс. Он может достичь своей цели, может не достичь своей цели. Это тоже нормальная ситуация. Поэтому мы должны быть готовы и сильны к любому развитию событий. Если мы будем сильными, это даст нам, как говорится, маневр в этой ситуации. И наоборот, если мы будем слабыми, то, в принципе, нам только будут диктовать условия, на которые мы можем идти, можем не идти, но все равно что-то будет происходить", — подчеркнул он.

Что нужно для победы в войне дронов

Буданов заявил, что главным подтверждением успехов Украины в производстве дронов является "признание со стороны противника".

"Для меня лично признание противника – это самое большое признание. Если уже противник признает, что у нас что-то получается, значит, это имеет какую-то реальную основу", – сказал он.

По его мнению, если сейчас не будет сделан определенный технологический прорыв, то эффективность достижения этими аппаратами своих целей будет падать просто в геометрической прогрессии.

"Не могу раскрывать эти данные, но большое количество дронов применяется для поражения конкретно взятой цели, потому что эффективность тоже падает. Они (россияне, — ред.) наращивают, и мы наращиваем свои средства радиоэлектронной борьбы, средства военного типа. То есть это постоянное соревнование. Появились дроны-перехватчики, чего раньше тоже не было. Здесь нужен новый технологический скачок, то есть технологии искусственного интеллекта и новые технологии передачи сигналов управления", — считает руководитель ОП.

Он добавил, что с теми технологиями, которые есть сейчас, и Украина, и Россия достигли своего максимума.

Каким может быть технологический прорыв

Буданов заявил, что было бы замечательно, если бы появилась технология, способная сбить все дроны.

"Знаете, я тоже хотел бы верить в чудеса, но думаю, что так не произойдет. Однако помощь искусственного интеллекта уже начала достаточно существенно и системно влиять на этот процесс. О наших разработках говорить сейчас не буду. Все видели применение российских образцов. Здесь они уже сами идентифицируют цели, маневрируют и так далее. За этим будущее. Здесь мы не отстаем, как говорится, есть и собственные наработки, но нужно масштабирование этих технологий. Пока этого нет, но я думаю, что в течение полугода мы это уже увидим", — отметил он.

Какой ущерб нанесли России удары беспилотниками

Отмечается, что Россия получает имиджевый удар из-за атак беспилотников, в частности, из-за невыполнения контрактов.

"Это самое важное, потому что наши нефтяные "санкции" когда-нибудь закончатся, когда закончится война. Все равно когда-нибудь это произойдет. А вот имиджевый удар будет действовать еще очень долго, потому что ставится под сомнение Россия как надежный поставщик, который может доставить свое сырье вовремя в страну назначения. С этим есть огромные проблемы. Со всем, что движется, с севера и с юга, через Черное море, и уже и через Балтийское, с этим есть огромные проблемы", — подчеркнул Буданов.

Какие страны просят прекратить удары по российским НПЗ

На вопрос о том, просят ли другие страны приостановить удары по российским НПЗ из-за кризиса в Ормузском проливе, глава ОП сказал, что такие просьбы поступают регулярно.

"Называть четкий перечень стран было бы некорректно, пожалуй. Я вам более интересные вещи скажу. Я лично впервые столкнулся с подобной просьбой еще в 23-м году. То есть это не что-то, что появилось сейчас. Это системная, скажем так, работа, которая интенсифицируется, когда идет массированное применение. В последнее время это просто наложилось на нефтяной кризис, вызванный понятными событиями. До этого — сначала в Венесуэле, затем в Бразилии. Да, такие обращения существуют", — ответил он и добавил, что Украина на такие просьбы реагирует сдержанно.

