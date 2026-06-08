Огурцы будут свежими несколько недель: секретный способ хранения

Рассказываем, как правильно хранить огурцы, чтобы они дольше оставались свежими и хрустящими.

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Как хранить огурцы в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему огурцы быстро портятся

Где нужно хранить огурцы

Как правильно хранить в холодильнике

Огурцы быстро теряют свежесть даже в холодильнике. Уже через несколько дней они могут стать мягкими, потерять хрусткость или начать портиться.

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Главред расскажет, как правильно хранить огурцы, чтобы они оставались свежими значительно дольше.

Как правильно хранить огурцы

Перед тем как положить огурцы в холодильник, лучше завернуть их в бумажное полотенце. Оно впитывает лишнюю влагу и защищает овощи от размягчения, пишет Express. После этого положите огурцы в пакет с застежкой или плотный пищевой пакет. Такая упаковка уменьшает контакт с воздухом и посторонними запахами, а также помогает поддерживать стабильный уровень влажности.

Где хранить огурцы в холодильнике

Не стоит хранить огурцы в дверце холодильника, ведь из-за постоянных колебаний температуры они быстро теряют свежесть. Также не стоит класть огурцы в контейнер для овощей без дополнительной защиты. Там часто скапливается избыточная влажность, из-за чего овощи быстрее портятся.

Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Лучше хранить огурцы на верхних полках холодильника. Там воздух циркулирует стабильнее, что позволяет овощам дольше оставаться плотными и хрустящими.

Эксперты советуют не держать огурцы рядом с яблоками, помидорами или авокадо. Эти фрукты выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание и порчу огурцов.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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