Огурцы будут свежими несколько недель: секретный способ хранения

Вы узнаете:
- Почему огурцы быстро портятся
- Где нужно хранить огурцы
- Как правильно хранить в холодильнике
Огурцы быстро теряют свежесть даже в холодильнике. Уже через несколько дней они могут стать мягкими, потерять хрусткость или начать портиться.
Главред расскажет, как правильно хранить огурцы, чтобы они оставались свежими значительно дольше.
Как правильно хранить огурцы
Перед тем как положить огурцы в холодильник, лучше завернуть их в бумажное полотенце. Оно впитывает лишнюю влагу и защищает овощи от размягчения, пишет Express. После этого положите огурцы в пакет с застежкой или плотный пищевой пакет. Такая упаковка уменьшает контакт с воздухом и посторонними запахами, а также помогает поддерживать стабильный уровень влажности.
Где хранить огурцы в холодильнике
Не стоит хранить огурцы в дверце холодильника, ведь из-за постоянных колебаний температуры они быстро теряют свежесть. Также не стоит класть огурцы в контейнер для овощей без дополнительной защиты. Там часто скапливается избыточная влажность, из-за чего овощи быстрее портятся.
Лучше хранить огурцы на верхних полках холодильника. Там воздух циркулирует стабильнее, что позволяет овощам дольше оставаться плотными и хрустящими.
Эксперты советуют не держать огурцы рядом с яблоками, помидорами или авокадо. Эти фрукты выделяют этилен — газ, который ускоряет созревание и порчу огурцов.
Смотрите видео о том, как правильно хранить огурцы в холодильнике:
@ksu_foodbloger ЗБЕРІГАЙ✅Найкращий спосіб зберігання огірків у холодильнику ?‼️? А як ви зберігаєте овочі?? Чи пробували так зберігати огірки?? #лайфхак#збережи#кориснознати#кулинария#фудблог#рецепты#одеса#полезнознать♬ оригінальний звук - Inst:ksu_foodbloger
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Об источнике: Express.co.uk
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