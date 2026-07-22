Предупреждение о магнитной буре: когда ожидать геомагнитного удара

Магнитная буря усиливается из-за высокой активности Солнца. Узнайте, как солнечные вспышки влияют на организм и связь, а также когда ожидается пик возмущения.

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Магнитная буря 23 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Землю накроет геомагнитное возмущение уровня G1

На Солнце за сутки зафиксировали 10 мощных вспышек

Землю ожидает геомагнитное возмущение уровня G1, которое вызовет мощный поток солнечного ветра, уже достигшего магнитосферы нашей планеты.

Об этом сообщает специализированный портал SpaceWeather со ссылкой на прогнозы Британской геологической службы.

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Что произошло на Солнце

Причиной космической непогоды стала масштабная корональная дыра на Солнце, которая по форме напоминает гигантский каньон. Именно через нее в направлении Земли вырывается высокоскоростной поток заряженных частиц. Кроме того, ученые зафиксировали высокую солнечную активность: всего за сутки на светиле произошло 10 вспышек.

Помимо влияния на самочувствие людей, такие геомагнитные возмущения могут вызывать незначительные сбои в работе радиосвязи, спутниковой навигации и энергосистем в высоких широтах.

Влияние на организм и основные симптомы

Исследования показывают, что солнечные вспышки могут временно снижать иммунитет и способность организма противостоять стрессу. В периоды высокой солнечной активности медики фиксируют рост числа инфарктов на 11% и инсультов - на 7%.

У метеозависимых людей в такие дни чаще всего наблюдаются:

приступы головной боли, мигрени и головокружения;

резкие скачки артериального давления;

учащенное сердцебиение и боль в суставах;

бессонница, повышенная раздражительность, тревожность или апатия.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как защитить самочувствие

Чтобы свести к минимуму влияние солнечной активности на организм, специалисты советуют соблюдать простые правила:

Отдых

Высыпайтесь и не перегружайте организм физическими нагрузками.

Питьевой режим

Отдавайте предпочтение чистой воде и травяным чаям.

Ограничения

Временно откажитесь от кофе, алкоголя и жирной пищи.

Эмоциональное состояние

Старайтесь избегать стрессов и больше времени проводите на свежем воздухе.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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