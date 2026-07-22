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"Бабушкина" сумка стала горячим трендом: стилистка назвала модные сумки 2026

Кристина Трохимчук
22 июля 2026, 17:11
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Плетеные, тканевые и ретро-модели стали главными фаворитами сезона.
Модные сумки 2026 года
Модные сумки 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, vhmarcela94

Вы узнаете:

  • на какие модные сумки лета 2026 стоит обратить внимание
  • какие плетеные сумки остаются в тренде
  • какие базовые сумки подойдут для лета и осени

Летом аксессуары стали одним из главных акцентов гардероба. В тренде одновременно остаются практичные базовые модели и необычные сумки, которые ещё несколько лет назад казались устаревшими. Главред расскажет, какие сумки стоит добавить в гардероб этим летом.

Модные плетеные сумки 2026: главный тренд лета

Стилист Катя Фаустова считает, что плетеные сумки уже давно перестали быть аксессуаром исключительно для отдыха. Сегодня дизайнеры предлагают модели из кожи, замши, соломы, рафии и даже пластика, которые легко сочетаются с городскими образами.

видео дня

"Начну я с плетеных сумок из замши и кожи, потому что это тот вариант, который можно купить и носить круглый год. В продаже есть даже пластиковые сумки, и они тоже актуальны. Ну и, конечно, плетеные сумки из соломы и рафии - это уже не просто тренд, это базовая вещь, которая отлично вписывается не только в морские образы, но и в городские", - отмечает Фаустова.

Плетеная сумка на лето
Плетеная сумка на лето / скриншот из видео

Тканевые сумки: "базарный" аксессуар на пике популярности

Одним из самых неожиданных трендов лета стали тканевые сумки. Раньше их ассоциировали исключительно с походом на рынок или бабушкиным аксессуаром, а сегодня они появились в коллекциях престижных брендов. Особенно актуальны полосатые, цветочные, в горошек или украшенные пайетками и бисером модели. Они добавляют образу цвета и легко становятся главным акцентом.

"Второе - это сумки из ткани. Кто бы мог подумать, но сумка, с которой раньше ходили на базар, сейчас суперактуальна. Вы можете купить её на пляж, но и отлично вписать в городские образы. Особенно нравятся такие "дофаминовые" сумки из ткани - полосатые, с цветочным принтом, в горошек. Они становятся очень классным акцентом в летних образах. Также тканевые сумки могут быть расшиты пайетками и бисером", - объясняет стилистка.

Тканевая сумка - тренд лета 2026 года
Тканевая сумка - тренд лета 2026 / скриншот из видео

Какие сумки будут в моде осенью 2026

Помимо сезонных моделей, эксперт советует обратить внимание на универсальные сумки, которые останутся актуальными и после лета. К ним она относит:

  • сумки-мешочки;
  • лаконичные прямоугольные сумки;
  • большие прямоугольные модели;
  • сумки-ведра.

По словам стилистки, сумки-мешочки придают образу винтажный настрой, а модели на длинном ремешке еще и визуально вытягивают силуэт. Лаконичные прямоугольные сумки легко сочетаются практически с любым гардеробом, а большие модели без проблем перейдут в осенне-зимний сезон.

Модные сумки 2026 - советы стилиста:

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Об авторе: Катерина Фаустова

Екатерина Фаустова - персональный стилист из Киева, работающая как очно, так и в онлайн-формате. Эксперт специализируется на анализе гардероба, сопровождении во время шопинга и создании индивидуальных капсульных коллекций. Своим профессиональным опытом, примерами стильных образов и закулисной жизнью (включая сотрудничество с телевидением) Екатерина активно делится в Instagram, TikTok и других социальных сетях.

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