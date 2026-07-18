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Как часто нужно мыть голову - советы голливудской парикмахерши

Марина Иваненко
18 июля 2026, 21:19
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Как часто мыть волосы, зависит от их типа, возраста и состояния кожи головы. Частота мытья для разных типов волос и когда двойное очищение может нанести вред.
Как часто нужно мыть волосы
Как часто нужно мыть волосы / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как часто нужно мыть волосы
  • Кому не подходит двойное мытье
  • Как подобрать правильный уход

Регулярное мытье волос - важная составляющая ухода за кожей головы, однако универсального графика, который одинаково подходил бы всем, не существует. Оптимальная частота мытья зависит от типа волос, их структуры, уровня жирности кожи головы, возраста и даже физической активности. Слишком частое мытье может пересушить волосы, тогда как слишком редкое - способствовать накоплению кожного сала и загрязнений. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Express.co.uk, разобраться в этом вопросе помогла голливудская парикмахерша Шерил Маркс, трижды номинированная на премию "Эмми". По её словам, правильно подобранный режим мытья помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи головы и снижает риск ломкости волос.

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Основные правила мытья для разных типов волос

Частоту мытья следует подбирать в соответствии с особенностями волос.

  • Прямые волосы обычно рекомендуют мыть каждые два-три дня.
  • Вьющиеся, жесткие или пористые волосы из-за склонности к сухости достаточно мыть шампунем один раз в четыре-семь дней.

Важную роль также играет возраст. С годами волосы становятся более сухими, поэтому ежедневное мытье может быть излишним.

Шерил Маркс объясняет:

Обычно я рекомендую мыть волосы через день, чтобы накапливались природные масла, которые полезны для здоровья кожи головы. С возрастом текстура волос меняется, они могут стать более сухими, поэтому ежедневное мытье не рекомендуется. Дайте природным маслам возможность накопиться.

Видео о том, почему волосы быстро жирнеют, можно посмотреть здесь:

Как выбирать средства для ухода

По словам стилистки, эффективный уход не обязательно должен быть дорогим. Самое главное - выработать простой режим, которого легко придерживаться, и использовать средства с качественным составом.

В качестве примера она рекомендует линейку HASK Argan Oil Repairing, которая мягко очищает волосы, помогает их восстанавливать и защищает от ломкости.

Разработайте быстрый и простой режим, которого сможете придерживаться независимо от того, сколько у вас времени, и используйте продукты с хорошими ингредиентами. Здоровье волос всегда должно быть на первом месте, и для этого не обязательно тратить большие средства.

Нужно ли дважды мыть волосы

Дерматолог Мелани Палм отмечает, что двойное мытье шампунем подходит далеко не всем.

Такой способ очищения может быть полезен людям с вьющимися или очень жесткими волосами, которые моют голову довольно редко. В этом случае первое мытье удаляет загрязнения, а второе более эффективно очищает кожу головы.

Если же волосы моют ежедневно или через день, двойное очищение может принести больше вреда, чем пользы. Оно способно вымывать естественные защитные масла, что повышает риск сухости, шелушения кожи головы и появления перхоти.

Эксперты советуют ориентироваться прежде всего на индивидуальные потребности волос и кожи головы, а не следовать универсальным правилам. Именно правильно подобранный режим ухода поможет дольше сохранять волосы здоровыми, сильными и ухоженными.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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