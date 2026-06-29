Полотенце повреждает мокрые волосы: главная причина повреждений при сушке

После душа волосы нуждаются в бережном уходе. После мытья волосы наиболее подвержены ломкости, а неправильная сушка полотенцем может привести к потере густоты волос.

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Как правильно сушить волосы? / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Почему полотенце может сделать волосы ломкими

Как правильно сушить волосы после мытья

Как отличить ломкость от естественного выпадения

Привычка тереть волосы полотенцем после душа может быть одной из причин их ломкости и визуального истончения, предупреждают специалисты. Мокрые волосы гораздо более уязвимы из-за особенностей своей структуры, поэтому ежедневное интенсивное трение или заворачивание в тугой тюрбан из полотенца может легко их повредить. Чаще всего волосы ломаются на макушке и у лба, из-за чего прическа визуально теряет объем. Однако этой проблемы можно избежать, если заменить тяжелое хлопковое полотенце на полотенце из микрофибры или обычную мягкую футболку – Главред расскажет об этом подробнее.

Специалисты компании UK Hair Transplants отмечают , что грубая сушка волос - распространенная, но недооцененная причина их повреждения. По их словам, люди обычно автоматически трут одни и те же участки головы. Из-за этого основное трение приходится на определенные места, волосы в них начинают ломаться, а прическа кажется менее густой.

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Почему мокрые волосы наиболее уязвимы

Все сводится к физике и химии нашего организма:

волосы состоят из белка кератина;

в сухом состоянии их молекулярные связи прочные;

когда волосы намокают, вода временно ослабляет эти связи.

Из-за этого влажные волосы становятся очень эластичными и могут растягиваться почти на треть своей длины. Именно в этот момент они наиболее уязвимы, и даже незначительное механическое воздействие может привести к их повреждению. Поэтому в большинстве случаев ломкость возникает не во время мытья головы, а именно во время сушки.

Почему не стоит долго держать волосы в полотенце

Заворачивать мокрые волосы в тяжелое хлопковое полотенце - еще одна распространенная ошибка. Ткань впитывает много влаги, становится тяжелее и создает дополнительное натяжение у корней волос, особенно в области лба.

В то же время трение полотенцем не является причиной наследственного облысения, ведь оно в первую очередь зависит от генетики. Однако такая сушка может ломать волосы по всей их длине, из-за чего прическа выглядит менее густой.

Видео о том, как правильно сушить волосы, можно посмотреть здесь:

Как правильно сушить волосы

Чтобы защитить волосы, дерматологи советуют соблюдать несколько простых правил:

Осторожно промокните пряди полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.

Используйте легкое полотенце из микрофибры или мягкую футболку - они создают гораздо меньшее трение, а микрофибра хорошо впитывает влагу.

Не ложитесь спать с мокрыми волосами - трение о подушку во время сна может дополнительно повредить влажные пряди.

о подушку во время сна может дополнительно повредить влажные пряди. Выбирайте шелковые или сатиновые наволочки, они меньше травмируют волосы, чем обычные хлопковые.

Как понять, что волосы ломаются, а не выпадают

Терять от 50 до 100 волосков в день - вполне нормально. Определить, выпадают ли волосы естественным путем или ломаются из-за механического повреждения, можно по их внешнему виду:

Волосок выпал естественным образом - на одном его конце есть небольшое белое утолщение - это корневая часть.

одном его конце есть небольшое белое утолщение - это корневая часть. Волосок сломался - белогоутолщения на конце нет - волосок имеет неровный сломанный край.

Если на расческе регулярно остается много коротких обломов без белого утолщения на конце, скорее всего, волосы повреждаются из-за слишком агрессивной сушки или другого механического воздействия.

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