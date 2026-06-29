Полотенце повреждает мокрые волосы: главная причина повреждений при сушке

Читайте в материале:
- Почему полотенце может сделать волосы ломкими
- Как правильно сушить волосы после мытья
- Как отличить ломкость от естественного выпадения
Привычка тереть волосы полотенцем после душа может быть одной из причин их ломкости и визуального истончения, предупреждают специалисты. Мокрые волосы гораздо более уязвимы из-за особенностей своей структуры, поэтому ежедневное интенсивное трение или заворачивание в тугой тюрбан из полотенца может легко их повредить. Чаще всего волосы ломаются на макушке и у лба, из-за чего прическа визуально теряет объем. Однако этой проблемы можно избежать, если заменить тяжелое хлопковое полотенце на полотенце из микрофибры или обычную мягкую футболку – Главред расскажет об этом подробнее.
Специалисты компании UK Hair Transplants отмечают , что грубая сушка волос - распространенная, но недооцененная причина их повреждения. По их словам, люди обычно автоматически трут одни и те же участки головы. Из-за этого основное трение приходится на определенные места, волосы в них начинают ломаться, а прическа кажется менее густой.
Почему мокрые волосы наиболее уязвимы
Все сводится к физике и химии нашего организма:
- волосы состоят из белка кератина;
- в сухом состоянии их молекулярные связи прочные;
- когда волосы намокают, вода временно ослабляет эти связи.
Из-за этого влажные волосы становятся очень эластичными и могут растягиваться почти на треть своей длины. Именно в этот момент они наиболее уязвимы, и даже незначительное механическое воздействие может привести к их повреждению. Поэтому в большинстве случаев ломкость возникает не во время мытья головы, а именно во время сушки.
Почему не стоит долго держать волосы в полотенце
Заворачивать мокрые волосы в тяжелое хлопковое полотенце - еще одна распространенная ошибка. Ткань впитывает много влаги, становится тяжелее и создает дополнительное натяжение у корней волос, особенно в области лба.
В то же время трение полотенцем не является причиной наследственного облысения, ведь оно в первую очередь зависит от генетики. Однако такая сушка может ломать волосы по всей их длине, из-за чего прическа выглядит менее густой.
Видео о том, как правильно сушить волосы, можно посмотреть здесь:
Как правильно сушить волосы
Чтобы защитить волосы, дерматологи советуют соблюдать несколько простых правил:
- Осторожно промокните пряди полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Используйте легкое полотенце из микрофибры или мягкую футболку - они создают гораздо меньшее трение, а микрофибра хорошо впитывает влагу.
- Не ложитесь спать с мокрыми волосами - трениео подушку во время сна может дополнительно повредить влажные пряди.
- Выбирайте шелковые или сатиновые наволочки, они меньше травмируют волосы, чем обычные хлопковые.
Как понять, что волосы ломаются, а не выпадают
Терять от 50 до 100 волосков в день - вполне нормально. Определить, выпадают ли волосы естественным путем или ломаются из-за механического повреждения, можно по их внешнему виду:
- Волосок выпал естественным образом - наодном его конце есть небольшое белое утолщение - это корневая часть.
- Волосок сломался - белогоутолщения на конце нет - волосок имеет неровный сломанный край.
Если на расческе регулярно остается много коротких обломов без белого утолщения на конце, скорее всего, волосы повреждаются из-за слишком агрессивной сушки или другого механического воздействия.
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