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Полотенце повреждает мокрые волосы: главная причина повреждений при сушке

Марина Иваненко
29 июня 2026, 15:07
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После душа волосы нуждаются в бережном уходе. После мытья волосы наиболее подвержены ломкости, а неправильная сушка полотенцем может привести к потере густоты волос.
Как правильно сушить волосы?
Как правильно сушить волосы? / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Почему полотенце может сделать волосы ломкими
  • Как правильно сушить волосы после мытья
  • Как отличить ломкость от естественного выпадения

Привычка тереть волосы полотенцем после душа может быть одной из причин их ломкости и визуального истончения, предупреждают специалисты. Мокрые волосы гораздо более уязвимы из-за особенностей своей структуры, поэтому ежедневное интенсивное трение или заворачивание в тугой тюрбан из полотенца может легко их повредить. Чаще всего волосы ломаются на макушке и у лба, из-за чего прическа визуально теряет объем. Однако этой проблемы можно избежать, если заменить тяжелое хлопковое полотенце на полотенце из микрофибры или обычную мягкую футболку – Главред расскажет об этом подробнее.

Специалисты компании UK Hair Transplants отмечают , что грубая сушка волос - распространенная, но недооцененная причина их повреждения. По их словам, люди обычно автоматически трут одни и те же участки головы. Из-за этого основное трение приходится на определенные места, волосы в них начинают ломаться, а прическа кажется менее густой.

видео дня

Почему мокрые волосы наиболее уязвимы

Все сводится к физике и химии нашего организма:

  • волосы состоят из белка кератина;
  • в сухом состоянии их молекулярные связи прочные;
  • когда волосы намокают, вода временно ослабляет эти связи.

Из-за этого влажные волосы становятся очень эластичными и могут растягиваться почти на треть своей длины. Именно в этот момент они наиболее уязвимы, и даже незначительное механическое воздействие может привести к их повреждению. Поэтому в большинстве случаев ломкость возникает не во время мытья головы, а именно во время сушки.

Почему не стоит долго держать волосы в полотенце

Заворачивать мокрые волосы в тяжелое хлопковое полотенце - еще одна распространенная ошибка. Ткань впитывает много влаги, становится тяжелее и создает дополнительное натяжение у корней волос, особенно в области лба.

В то же время трение полотенцем не является причиной наследственного облысения, ведь оно в первую очередь зависит от генетики. Однако такая сушка может ломать волосы по всей их длине, из-за чего прическа выглядит менее густой.

Видео о том, как правильно сушить волосы, можно посмотреть здесь:

Как правильно сушить волосы

Чтобы защитить волосы, дерматологи советуют соблюдать несколько простых правил:

  • Осторожно промокните пряди полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
  • Используйте легкое полотенце из микрофибры или мягкую футболку - они создают гораздо меньшее трение, а микрофибра хорошо впитывает влагу.
  • Не ложитесь спать с мокрыми волосами - трениео подушку во время сна может дополнительно повредить влажные пряди.
  • Выбирайте шелковые или сатиновые наволочки, они меньше травмируют волосы, чем обычные хлопковые.

Как понять, что волосы ломаются, а не выпадают

Терять от 50 до 100 волосков в день - вполне нормально. Определить, выпадают ли волосы естественным путем или ломаются из-за механического повреждения, можно по их внешнему виду:

  • Волосок выпал естественным образом - наодном его конце есть небольшое белое утолщение - это корневая часть.
  • Волосок сломался - белогоутолщения на конце нет - волосок имеет неровный сломанный край.

Если на расческе регулярно остается много коротких обломов без белого утолщения на конце, скорее всего, волосы повреждаются из-за слишком агрессивной сушки или другого механического воздействия.

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