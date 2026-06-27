Как вернуть свежесть кухонным полотенцам: простой трюк, который устранит жир и запах

Читайте в материале:
- Почему кухонные полотенца перестают отстирываться
- Как правильно замачивать текстиль перед стиркой
- Какие домашние средства заменят агрессивный отбеливатель
Даже после нескольких циклов стирки кухонные полотенца часто остаются серыми, пятнистыми и приобретают неприятный запах. Ежедневно они впитывают жир, остатки еды, бульон и влагу, поэтому обычная стирка со временем перестает справляться с загрязнениями. Главред расскажет о том, как можно удалить загрязнения с кухонных полотенец.
Как сообщает издание Blikkrúzs, вернуть текстилю чистоту поможет простой и недорогой способ — предварительное замачивание. Оно размягчает застарелый жир, благодаря чему полотенца значительно лучше отстирываются.
Почему кухонные полотенца плохо отстирываются
Жир относится к самым стойким загрязнениям для ткани. Во время обычной стирки его частицы остаются между волокнами, из-за чего полотенца постепенно сереют, становятся жесткими и теряют свежий вид.
Ситуацию также усугубляют остатки моющего средства и известковый налёт от жёсткой воды. Они накапливаются в ткани, делая пятна ещё более стойкими.
Как правильно замачивать полотенца
Перед основной стиркой приготовьте простой очищающий раствор.
Ингредиенты
- 5 литров горячей воды
- 1 стакан стирального порошка
- 2 столовые ложки отбеливателя
Пошаговая инструкция
- Налейте горячую воду в большой таз.
- Добавьте стиральный порошок и отбеливатель, после чего хорошо перемешайте.
- Положите в раствор кухонные полотенца, салфетки или прихватки.
- Накройте таз и оставьте текстиль замачиваться на ночь.
- Утром постирайте вещи в стиральной машине при температуре 60 градусов.
После такой замачивки жирные пятна удаляются легче, а ткань становится чище, мягче и свежее.
Видео о том, как отстирать кухонные полотенца, можно посмотреть здесь:
Чем заменить хлорный отбеливатель
Хлорный отбеливатель хорошо справляется с загрязнениями, однако при частом использовании может повреждать волокна ткани. Если хотите продлить срок службы полотенец, стоит обратить внимание на более мягкие средства.
- Кислородный отбеливатель (перкарбонат натрия) — помогает освежить ткань и вернуть ей цвет.
- Пищевая сода — добавьте одну столовую ложку на литр воды для замачивания. Она хорошо растворяет жир и грязь.
- Уксус — эффективно устраняет затхлый запах и смягчает ткань.
Как дольше сохранить полотенца чистыми
Не оставляйте влажные полотенца скомканными возле раковины. После использования их лучше сразу расправить и повесить сушиться.
Меняйте кухонные полотенца каждые два-три дня, а летом или во время активного приготовления пищи — еще чаще. В теплом и влажном помещении бактерии размножаются быстрее, из-за чего ткань начинает неприятно пахнуть.
Если проводить глубокое замачивание примерно раз в месяц, кухонные полотенца дольше останутся чистыми, мягкими и прослужат значительно дольше.
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Об источнике: Blikk Rúzs
Blikk Rúzs — популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.
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