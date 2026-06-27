Как вернуть свежесть кухонным полотенцам: простой трюк, который устранит жир и запах

Кухонные полотенца легко очистить от жира и серого налета без дорогих средств. Они станут чище, если перед стиркой правильно замочить их на ночь.

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Как отстирать кухонные полотенца / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Почему кухонные полотенца перестают отстирываться

Как правильно замачивать текстиль перед стиркой

Какие домашние средства заменят агрессивный отбеливатель

Даже после нескольких циклов стирки кухонные полотенца часто остаются серыми, пятнистыми и приобретают неприятный запах. Ежедневно они впитывают жир, остатки еды, бульон и влагу, поэтому обычная стирка со временем перестает справляться с загрязнениями. Главред расскажет о том, как можно удалить загрязнения с кухонных полотенец.

Как сообщает издание Blikkrúzs, вернуть текстилю чистоту поможет простой и недорогой способ — предварительное замачивание. Оно размягчает застарелый жир, благодаря чему полотенца значительно лучше отстирываются.

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Почему кухонные полотенца плохо отстирываются

Жир относится к самым стойким загрязнениям для ткани. Во время обычной стирки его частицы остаются между волокнами, из-за чего полотенца постепенно сереют, становятся жесткими и теряют свежий вид.

Ситуацию также усугубляют остатки моющего средства и известковый налёт от жёсткой воды. Они накапливаются в ткани, делая пятна ещё более стойкими.

Как правильно замачивать полотенца

Перед основной стиркой приготовьте простой очищающий раствор.

Ингредиенты

5 литров горячей воды

1 стакан стирального порошка

2 столовые ложки отбеливателя

Пошаговая инструкция

Налейте горячую воду в большой таз. Добавьте стиральный порошок и отбеливатель, после чего хорошо перемешайте. Положите в раствор кухонные полотенца, салфетки или прихватки. Накройте таз и оставьте текстиль замачиваться на ночь. Утром постирайте вещи в стиральной машине при температуре 60 градусов.

После такой замачивки жирные пятна удаляются легче, а ткань становится чище, мягче и свежее.

Видео о том, как отстирать кухонные полотенца, можно посмотреть здесь:

Чем заменить хлорный отбеливатель

Хлорный отбеливатель хорошо справляется с загрязнениями, однако при частом использовании может повреждать волокна ткани. Если хотите продлить срок службы полотенец, стоит обратить внимание на более мягкие средства.

Кислородный отбеливатель (перкарбонат натрия) — помогает освежить ткань и вернуть ей цвет.

— помогает освежить ткань и вернуть ей цвет. Пищевая сода — добавьте одну столовую ложку на литр воды для замачивания. Она хорошо растворяет жир и грязь.

— добавьте одну столовую ложку на литр воды для замачивания. Она хорошо растворяет жир и грязь. Уксус — эффективно устраняет затхлый запах и смягчает ткань.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как дольше сохранить полотенца чистыми

Не оставляйте влажные полотенца скомканными возле раковины. После использования их лучше сразу расправить и повесить сушиться.

Меняйте кухонные полотенца каждые два-три дня, а летом или во время активного приготовления пищи — еще чаще. В теплом и влажном помещении бактерии размножаются быстрее, из-за чего ткань начинает неприятно пахнуть.

Если проводить глубокое замачивание примерно раз в месяц, кухонные полотенца дольше останутся чистыми, мягкими и прослужат значительно дольше.

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Об источнике: Blikk Rúzs Blikk Rúzs — популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим легким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

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