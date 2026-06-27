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Кислотный трюк для кухни — зачем хозяйки выливают кетчуп в раковину

Марина Иваненко
27 июня 2026, 19:19
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Как прочистить слив раковины без дорогих средств? Прочистить слив поможет обычный кетчуп, который растворяет налет и возвращает металлической поверхности блеск.
Как прочистить слив кетчупом
Как прочистить слив кетчупом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале

  • Почему кетчуп эффективно очищает металлический слив
  • Как правильно использовать соус для чистки
  • Чем усилить эффект, если налет уже застарелый

Сливной отверстие в кухонной или ванной раковине быстро покрывается налётом. На кухне металл темнеет из-за жира и остатков еды, а в ванной — из-за известкового налета, мыла и жесткой воды. Многие используют для чистки агрессивную бытовую химию, однако есть гораздо более простой способ. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечает издание The Sun, с этой задачей может справиться обычный томатный кетчуп. Благодаря природным кислотам он помогает очистить металлические поверхности от налета и вернуть им блеск.

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Как почистить сливной отверстие кетчупом

Сначала наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Затем обильно нанесите кетчуп на металлическое сливной отверстие, полностью покрыв загрязненные участки.

Оставьте соус примерно на 10 минут. После этого протрите поверхность влажной губкой и тщательно смойте остатки водой. Чтобы металл блестел ещё лучше, в конце протрите его сухой салфеткой или тряпкой из микрофибры.

Почему кетчуп очищает металл

Секрет в его составе. Помидоры и уксус содержат кислоты, которые помогают растворять известковый налёт, потемнения и лёгкие следы ржавчины. При этом кетчуп действует мягче, чем многие агрессивные чистящие средства, поэтому не повреждает металлическую поверхность.

Как усилить эффект

Если налет старый или очень плотный, смешайте кетчуп с небольшим количеством мелкой поваренной соли. Она будет действовать как мягкий абразив, который поможет быстрее удалить стойкие загрязнения и вернуть металлу блеск.

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Об источнике: The Sun

The Sun.co.uk — это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

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