Заменят кучу дорожных вещей — почему путешественники берут с собой прищепки

Прищепки в чемодане помогают решать мелкие проблемы в отеле и на пляже, а пластиковые зажимы пригодятся ещё для нескольких дел.

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Прищепки в чемодане / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Зачем туристы кладут прищепки в чемодан

Как они помогают в отеле и на пляже

Какие проблемы решают обычные прищепки

При сборе чемодана большинство людей сосредотачивается на одежде, гаджетах и косметике, не задумываясь о мелочах. Однако существует простой и дешевый предмет, который почти ничего не весит и не занимает места, но способен решить десятки бытовых проблем в отеле, на пляже или в дороге. Именно поэтому опытные туристы часто берут с собой 4–6 пластиковых прищепок. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает ТСН, этот простой предмет может пригодиться для выполнения сразу нескольких задач во время путешествия.

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Защита от утреннего солнца в отеле

Во многих номерах между полотнами плотных штор остается щель, через которую с самого утра пробивается яркий свет или свет от фонарей. Несколько прищепок помогут прочно скрепить края ткани между собой и сделать комнату темнее для комфортного сна.

Гигиеническая подставка для зубной щетки

Если вы забыли дорожный футляр, закрепите прищепку на ручке зубной щетки ближе к основанию. Она будет выполнять роль подставки и удержит щетину в воздухе, не позволяя ей касаться поверхностей раковины или полочек в ванной.

Фиксация полотенец и скатертей на ветру

Во время отдыха у бассейна или на пляже полотенце часто сползает с шезлонга или сдувается порывами ветра. Прищепки помогут надежно закрепить его на каркасе шезлонга. Так же с их помощью удобно закрепить скатерть на столе во время пикника.

Сохранение свежести продуктов

Перекусы в дороге - печенье, орехи или чипсы - редко съедаются сразу. Если зажать прищепкой край открытого пакета, это поможет защитить продукты от влаги, высыпания и потери хрусткости.

Видео о том, как ещё можно использовать прищепки, можно посмотреть здесь:

Удобная сушка белья

После купания или вечерней стирки мелкие вещи легко закрепить на веревке, балконном стуле или зонтике. Прищепка не позволит ветру сдуть одежду или белье.

Универсальный органайзер

В дороге прищепка поможет аккуратно зафиксировать спутанные провода зарядных устройств, придержать страницу книги во время чтения на улице или закрепить салфетку. А яркая прищепка, зацепившаяся за ручку чемодана, послужит маркером и поможет быстро узнать свой багаж на багажной ленте в аэропорту.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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