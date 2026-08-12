Бусификация по-российски: мужчин забирают с улиц и заставляют идти на войну с Украиной

Несколько инцидентов с принудительной мобилизацией произошли в российском Омске.

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В России мужчин принуждают подписывать контракты с МО РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Кратко:

В Омске мужчин задерживают на улицах и везут в пункты отбора

Поводом становятся мелкие штрафы

Задержанных заставляют подписывать контракт с Минобороны РФ

В стране-агрессоре РФ начали применять новую практику привлечения граждан к службе в армии. В частности, в Омске зафиксированы случаи задержания мужчин на улицах или на работе с последующим принуждением подписать контракт с Минобороны России.

Один из последних случаев произошел 8 августа. По данным издания "Осторожно, новости", 31-летний житель Омска Дмитрий С. сидел на лавке с бутылкой пива, когда к нему подъехали несколько мужчин в гражданской одежде. По словам сестры, они заломали мужчину и увезли его. Родственники утверждают, что поводом якобы стал штраф за распитие алкоголя.

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Позже выяснилось, что Дмитрий находится в пункте отбора "Сириус 55". По словам самого мужчины, там его заставили подписать контракт. Родственники утверждают, что на него оказывалось психологическое давление.

"Ему сделали документы, банковские карты. Насильно заставили подписать контракт", - рассказали близкие. Они также отметили, что паспорт и военный билет Дмитрия оставались дома, а сам он официально работал и был женат.

Еще один подобный случай, по данным "Осторожно, новости", произошел 10 августа. 55-летнего Каната С., отца четырех детей, родственники обнаружили в том же пункте отбора после того, как он исчез во время работы дворником.

По словам супруги, Канат сел в машину с неизвестными мужчинами, сказав сыну, что поедет по делам. На следующий день родственники вместе с работодателем нашли его в пункте отбора "Сириус 55". Там супруге заявили, что мужчина якобы добровольно подписал контракт.

Женщина обратилась в полицию. Ей также сообщили, что контракт был подписан добровольно и Канат направляется на обучение в Югру. Уже находясь в поезде, мужчина смог связаться с семьей и заявил, что "ничего не подписывал" и что у него забрали телефон.

Ранее в Омске сообщали еще об одном похожем случае. Как пишет Омское гражданское объединение, 19 июля полицейские задержали мужчину, возвращавшегося с работы в состоянии легкого алкогольного опьянения. По словам его сына, мужчину доставили в отдел якобы для установления личности, но затем начали заставлять подписать контракт и отправиться на войну против Украины.

Родственники утверждали, что к нему применяли физическое и психологическое давление, в том числе избивали и ставили стул на ногу. Мужчина отказался подписывать контракт и провел в отделе почти двое суток. Его отпустили после того, как родственники заявили о его пропаже.

Мобилизация в России - что известно

Как писал Главред, несколько источников в федеральных и региональных органах власти, а также в руководстве одной из оппозиционных фракций в Госдуме не исключают, что после выборов в России может быть официально введено военное положение или его элементы. Как пишут росСМИ, подобный вариант поддерживают некоторые силовики.

"Некоторые силовики уже давно считают, что надо перестать жеманничать" с населением и "воевать всей страной. Триггером может послужить серьезный провал на фронте или в наборе людей в войска", - предположил один из собеседников "Вёрстки".

Российский диктатор Владимир Путин планирует провести мобилизацию в РФ и рассчитывает призвать от 300 до 500 тысяч человек. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Sky News.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские власти продолжают создавать предпосылки для возможного объявления мобилизации и одновременно готовятся к вероятным внутренним беспорядкам.

Путин может мобилизовать любое количество людей: мнение эксперта

Кремлю нет необходимости объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку действующий указ о так называемой частичной мобилизации до сих пор позволяет набирать необходимое количество людей. Об этом заявила в интервью Главреду секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова.

"Многие говорят о всеобщей мобилизации. Но я в нее не верю, потому что технически властям это не нужно. Тот самый указ о так называемой частичной мобилизации, который Путин подписал в сентябре 2022 года, до сих пор не отменен. А формулировки там настолько "резиновые", что его вполне хватает для мобилизации любого количества людей", - заявила она.

Курносова также считает, что случаи принудительного призыва, которые фиксируются в отдельных регионах России, могут быть проверкой реакции общества на дальнейшее ужесточение мобилизационных мер.

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О ресурсе: "Осторожно, новости" "Осторожно, новости" - это один из крупнейших новостных Telegram-каналов в русскоязычном сегменте, работающий преимущественно внутри России. Проект запущен в 2021 году и входит в медиахолдинг "Осторожно Media" Ксении Собчак. Главный редактор - Сергей Титов - бывший журналист издания Mash, уволившийся оттуда в начале 2021 года после скандального сюжета о "дворце Путина". По утверждению Титова, редакционная политика канала полностью автономна. Канал работает в оперативном режиме, с акцентом на региональные происшествия, резонансные события, социальные конфликты и реакцию общества на политические и военные события. На канал подписано свыше 1,6 миллиона пользователей. К проекту относятся неоднозначно из-за фигуры Ксении Собчак и её балансирования между российской цензурой и независимой журналистикой.

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