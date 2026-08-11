В начале или в конце: когда нужно солить картофель, чтобы он был хрустящим

Чтобы жареный картофель получился хрустящим снаружи и аппетитным, важно знать, на каком этапе его солить.

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Когда солить жареный картофель / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно жарить картофель

Когда нужно добавлять соль

Как сделать картофель хрустящим

Жареный картофель кажется простым блюдом, но именно мелкие кулинарные нюансы определяют его вкус и текстуру. Одним из таких моментов является правильное время добавления соли. Многие привыкли солить сразу после выкладывания на сковороду, однако это ошибка, которая лишает блюдо хрустящей корочки.

Главред расскажет, когда на самом деле нужно солить жареный картофель.

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Почему не стоит солить в начале

Соль обладает свойством вытягивать жидкость из продуктов. Если посыпать картофель сразу после того, как он попал на горячую поверхность, кусочки покроются капельками влаги, пишет УНИАН. В результате они не поджарятся, а начнут тушиться, приобретая мягкую консистенцию без золотистой корочки. Кроме того, избыточная влага вызывает активное разбрызгивание масла, что делает процесс приготовления менее комфортным.

Когда правильно добавлять соль

Лучший момент - завершающий этап жарки. За несколько минут до того, как выключить огонь, картофель следует посолить. Это позволяет сохранить хрустящую поверхность и одновременно придать блюду нужный вкус. Такой способ делает гарнир более аппетитным и сбалансированным.

Что и когда добавлять в картофель для лучшего вкуса

Помимо соли, важную роль играют пряности. Тимьян, розмарин, паприка или чеснок лучше всего раскрываются именно в конце приготовления. Если добавить их раньше, они могут потерять аромат или даже подгореть. Лук также прекрасно сочетается с картофелем, но его рекомендуем класть в сковороду за несколько минут до готовности или обжарить отдельно, чтобы он не превратился в кашу.

Секрет идеальной корочки

Чтобы картофель был по-настоящему хрустящим, его нужно правильно подготовить. Нарезанные кусочки рекомендуем замочить в холодной воде на 15–20 минут, чтобы избавиться от излишков крахмала. Затем их следует тщательно обсушить бумажным полотенцем. Сковорода должна быть хорошо разогрета, а перемешивать картофель стоит не слишком часто - дайте кусочкам образовать корочку.

Смотрите видео о том, как правильно жарить картофель:

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