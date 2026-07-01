Нужно ли снимать пену с картофеля: кулинары назвали главную ошибку

Нужно ли снимать пену с картофеля и когда это действительно стоит делать. Пена состоит из крахмала, и лишь в отдельных случаях рекомендуется её удалять.

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Нужно ли снимать пену с картофеля? / Коллаж: Главред, скриншоты

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Почему при варке картофеля появляется белая пена

Нужно ли снимать пену и когда это действительно стоит делать

Что влияет на вкус и текстуру готового картофеля

Во время варки картофеля на поверхности воды почти всегда появляется белая пена. Если в случае с мясными бульонами большинство хозяек без колебаний её убирают, то с овощами ситуация вызывает вопросы. Многие до сих пор сомневаются, стоит ли тратить на это время и не влияет ли пена на вкус готового блюда. Главред расскажет, влияет ли белая пена на качество гарнира.

Почему во время варки картофеля появляется белая пена

Как сообщает ТСН, образование пены при нагревании воды с картофелем - это вполне естественный процесс. Она появляется из-за трех основных компонентов:

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крахмал, который выделяется из разрезанных клубней в воду;

естественные белковые соединения, содержащиеся в картофеле;

мелкие частицы, которые остаются на поверхности клубней после очистки.

Когда вода закипает, эти вещества поднимаются наверх и образуют плотную пену. Это не грязь и не признак того, что с картофелем что-то не так.

Нужно ли снимать пену с картофеля

Кулинары отмечают, что в большинстве случаев снимать пену с картофеля не нужно. Она не содержит вредных примесей, не портит вкус блюда и не влияет на его качество. В отличие от мясного бульона, где пена состоит из свернувшегося белка и остатков крови, в картофеле это преимущественно крахмал. Поэтому снимать её или нет - вопрос эстетики, а не кулинарной безопасности.

Впрочем, есть несколько случаев, когда пену все же стоит снять ложкой: если вы готовите суп, для которого важен прозрачный и чистый бульон, или если картофель очень крахмалистый и пены образовалось так много, что она может перелиться через край кастрюли.

Видео о том, как правильно варить картофель, можно посмотреть здесь:

Что на самом деле влияет на вкус вареного картофеля

Вместо того чтобы снимать пену, повара советуют обратить внимание на более важные нюансы приготовления, которые действительно определяют качество готового блюда.

Тщательное промывание

Очищенный картофель следует хорошо промыть под холодной водой, чтобы смыть излишки крахмала с поверхности.

Контроль времени варки

Не переваривайте картофель, иначе он потеряет форму и станет слишком мягким.

Своевременное добавление соли

Соль обычно добавляют после закипания воды, чтобы картофель равномерно просолился.

Соблюдение этих простых правил поможет приготовить вкусный гарнир с идеальной текстурой без лишних усилий.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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