Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Секрет сыра в СССР: зачем в него вдавливали загадочные пластиковые цифры

Дарья Пшеничник
1 июля 2026, 04:41обновлено 1 июля, 11:22
google news Подпишитесь
на нас в Google
Пластиковые цифры вдавливали в творожную массу в самом начале прессования, пока она была мягкой.
Секрет сыра в СССР: зачем в него вдавливали загадочные пластиковые цифры
Зачем в сыре пластиковые цифры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

  • Зачем в советское время в сыре были пластиковые цифры
  • Почему со временем от такой практики отказались

Те, кто застал советские времена, хорошо помнят, как при нарезке сыра нож вдруг натыкался на что-то твёрдое. Секунда - и в руках оказывалась маленькая синяя или чёрная пластиковая цифра.

видео дня

Для детей это были настоящие сокровища: их мыли, собирали и обменивались ими с друзьями. А вот взрослые часто и сами до конца не понимали, зачем в еду вообще подмешивают пластик. На самом деле эти цифры добавляли вовсе не для красоты или забавы. Они работали как своего рода "штрих-код" того времени и помогали контролировать качество продукта, пишет Oboz.ua.

Аналоговый "штрих-код" ХХ века

Выбивать дату на каждой головке творога вручную или рисовать её краской было долго, неудобно и негигиенично. Поэтому советские технологи придумали более простой маркировочный шифр. Пищевые пластиковые цифры (чаще всего из безопасного полиэтилена) вдавливали в сырную массу в самом начале прессования, пока она была мягкой.

В этих цифрах кодировалась критически важная информация:

  • дата производства (число и месяц);
  • номер ванны, в которой варился конкретный сыр;
  • код оператора или сыродела, отвечавшего за партию.

Поскольку затем сыр покрывали слоем парафина или воска, пластик буквально "вплавлялся" в корку. Такую маркировку было невозможно смыть, стереть во время перевозки или подделать, чтобы "освежить" просроченный товар.

Зачем это технологам

Сыр созревает месяцами. Благодаря цифрам специалисты точно знали, где находится какая партия и сколько ей осталось созревать. Если при проверке качества обнаруживали брак, по коду мгновенно находили и списывали всю проблемную партию из той или иной ванны.

Почему пластиковые цифры навсегда исчезли с сыра

Сегодня найти пластиковую цифру в сыре довольно сложно. И дело не только в появлении лазерной печати или современных наклеек. От этой практики отказались по нескольким серьезным причинам:

  • Безопасность для здоровья. Небольшой кусочек твёрдого пластика мог легко отломаться и остаться незамеченным в кусочке сыра. Если человек (особенно ребенок) случайно проглатывал или изо всех сил прикусывал такую цифру, это грозило травмами зубов или желудочно-кишечного тракта.
  • Вопрос гигиены. Любое инородное тело внутри продукта создает микропустоты. Если во время хранения или созревания сыра хоть немного нарушался температурный режим, вокруг пластика начинали скапливаться бактерии и разрастаться плесень.
  • Информационный лимит. С помощью пластиковых кусочков можно было зашифровать лишь несколько цифр (например, дату "25 08" и партию "3"). Современное законодательство требует от производителя полной прозрачности: состав, КБЖУ, страна происхождения, сроки годности, штрих-коды и QR-коды для логистики. Вместить всё это на пластиковых закрутках просто физически невозможно.

Сегодня эти пластиковые цифры стали просто историей и приятным воспоминанием из детства. Им на смену пришли современные технологии, поэтому теперь покупать сыр гораздо безопаснее, а всю информацию о нём можно легко прочитать на обычной этикетке.

Интересное по теме:

Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
СССР интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Осталось недолго": эксперт назвал год, когда Крымский мост будет разрушен

"Осталось недолго": эксперт назвал год, когда Крымский мост будет разрушен

12:22Война
Угроза из Беларуси: эксперт предупредил о сюрпризах, которые может готовить Кремль

Угроза из Беларуси: эксперт предупредил о сюрпризах, которые может готовить Кремль

11:21Война
Украинские дроны поразили ангары с истребителями в Крыму: сколько потеряла РФ

Украинские дроны поразили ангары с истребителями в Крыму: сколько потеряла РФ

11:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

Войска РФ пересекли границу на новом направлении — в ВСУ раскрыли подробности

Хитрая головоломка со спичками, которая запутает даже школьных отличников

Хитрая головоломка со спичками, которая запутает даже школьных отличников

Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

Виталий Козловский стал хозяином люксового авто

Виталий Козловский стал хозяином люксового авто

Последние новости

12:29

Девушка сделала ДНК-тест ради интереса: жизнь разделилась на до и после

12:22

"Осталось недолго": эксперт назвал год, когда Крымский мост будет разрушен

12:10

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки у зеркала за 19 с

12:07

Оккупантов ждут огромные проблемы: Жданов раскрыл детали новой фазы войны за Крым

11:58

Рецепт идеального ужина из цветной капусты – готовится 20 минут

Операция по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – ЖдановОперация по вытеснению войск РФ из Крыма началась, первый этап пройден – Жданов
11:23

Чтобы кусты ломились от бутонов: как и когда правильно обрезать пионы

11:21

Угроза из Беларуси: эксперт предупредил о сюрпризах, которые может готовить Кремль

11:15

Почему 2 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

11:10

Украинские дроны поразили ангары с истребителями в Крыму: сколько потеряла РФ

Реклама
11:08

Гороскоп на завтра, 2 июля: Тельцам — раздражение, Водолеям — сильные эмоции

11:01

С 1 июля жизнь станет легче: какие три знака зодиака ждет белая полоса

10:47

Украинские дроны дотянулись до НПЗ в Уфе и секретного института Роскосмоса: детали

10:30

Наказала ребенка за непослушание: в сети обсуждают конфликт мамы и воспитательницы

10:17

"Ни о чем не жалею": украинский комик получил грин-карту США

10:01

Очередной дедлайн Кремля: ISW оценил, сможет ли РФ захватить весь Донбасс до конца года

09:30

РФ накопила дроны, самолеты снаряжены: существует угроза обстрела в ближайшее время

08:59

Умер актер из "Гарри Поттера" и "Индианы Джонса"

08:36

В Пензе атакован институт, создающий датчики для "Искандеров"

08:35

Путин и Кадыров могут потерять власть до конца года: новые прогнозы с рынков США

08:10

Удары по Ту-95 и ВПК в глубине России: Маломуж оценил план разгрома тыла противникамнение

Реклама
07:51

Трамп едва не возобновил войну с Ираном: WSJ выяснило детали

07:01

РФ массированно атаковала АЗС на Днепропетровщине: есть жертва и раненые

05:11

Гортензии будут радовать цветением до поздней осени: чем подкормить их в июле

04:41

Секрет сыра в СССР: зачем в него вдавливали загадочные пластиковые цифры

04:30

Кошельки четырех знаков зодиака начнут наполняться: кто в числе счастливчиков

03:33

Три знака зодиака вступают в новую еру — кого ждет большой успех

03:05

Почему кот "закапывает" миску после еды: странная привычка имеет неожиданное объяснениеВидео

02:32

Золото прямо под ногами: раскрыто место действующего вулкана с драгметаллами

01:51

РФ запустила опасный дрон нового поколения: в МО раскрыли главную технологию

00:10

"Возникают противоречия": Сырский ответил на вопрос о конфликте с Федоровым

30 июня, вторник
23:53

У кого летом реализуются самые смелые желания: гороскоп Таро на июль 2026

23:14

До 12 часов без электроэнергии: украинцев предупредили о летних отключениях

22:41

Кто будет представлять Европу на переговорах о прекращении войны: названы условия

22:13

Жара скручивает листья и останавливает цветение томатов: какой раствор спасет урожай

22:11

Мощное усиление авиации: Украина договорилась о поставке 16 истребителей GripenВидео

22:01

Россия готовит новый массированный удар по Украине - какая область станет целью

21:19

Зачем люди кладут мяту в карманы перед прогулкой: хитрый лайфхакВидео

21:04

"Где мой папа?": скандал из-за мобилизации отца 5-летней девочки получил продолжение

21:04

Почему опытные дачники сеют укроп по всему огороду: секрет, повышающий урожайность

20:56

Дело о смерти командира 154-й ОМБр: всплыли новые громкие подробности

Реклама
20:40

Не только жир: что категорически нельзя сливаться в раковину и унитаз

20:00

Под Ивано-Франковском нашли идеально сохранившегося мамонта – что с ним сделалиВидео

19:53

Кухонный жир растворится на глазах: копеечное средство творит настоящие чудесаВидео

19:22

Зачем добавлять уксус при варке картофеля — простой лайфхак для хозяек

19:21

По всей Украине вводят графики отключений — когда не будет света 1 июля и почему

19:18

Сорняки сгорят за считанные часы: садовник назвал копеечное средство из кухниВидео

19:14

РФ может начать наступление с севера: Сырский предупредил, какая область под угрозой

19:10

Почему Пекин может стать ключевым игроком в переговорах с Украиной: Денисенко объяснилмнение

18:55

Переговоры с РФ по окончанию войны: Рейтерович раскрыл вероятный сценарий

18:42

Дом 1920 года купили за бесценок, а дальше произошло невероятноеВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять