Секрет сыра в СССР: зачем в него вдавливали загадочные пластиковые цифры

Пластиковые цифры вдавливали в творожную массу в самом начале прессования, пока она была мягкой.

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Зачем в сыре пластиковые цифры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

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Зачем в советское время в сыре были пластиковые цифры

Почему со временем от такой практики отказались

Те, кто застал советские времена, хорошо помнят, как при нарезке сыра нож вдруг натыкался на что-то твёрдое. Секунда - и в руках оказывалась маленькая синяя или чёрная пластиковая цифра.

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Для детей это были настоящие сокровища: их мыли, собирали и обменивались ими с друзьями. А вот взрослые часто и сами до конца не понимали, зачем в еду вообще подмешивают пластик. На самом деле эти цифры добавляли вовсе не для красоты или забавы. Они работали как своего рода "штрих-код" того времени и помогали контролировать качество продукта, пишет Oboz.ua.

Аналоговый "штрих-код" ХХ века

Выбивать дату на каждой головке творога вручную или рисовать её краской было долго, неудобно и негигиенично. Поэтому советские технологи придумали более простой маркировочный шифр. Пищевые пластиковые цифры (чаще всего из безопасного полиэтилена) вдавливали в сырную массу в самом начале прессования, пока она была мягкой.

В этих цифрах кодировалась критически важная информация:

дата производства (число и месяц);

(число и месяц); номер ванны , в которой варился конкретный сыр;

, в которой варился конкретный сыр; код оператора или сыродела, отвечавшего за партию.

Поскольку затем сыр покрывали слоем парафина или воска, пластик буквально "вплавлялся" в корку. Такую маркировку было невозможно смыть, стереть во время перевозки или подделать, чтобы "освежить" просроченный товар.

Зачем это технологам

Сыр созревает месяцами. Благодаря цифрам специалисты точно знали, где находится какая партия и сколько ей осталось созревать. Если при проверке качества обнаруживали брак, по коду мгновенно находили и списывали всю проблемную партию из той или иной ванны.

Почему пластиковые цифры навсегда исчезли с сыра

Сегодня найти пластиковую цифру в сыре довольно сложно. И дело не только в появлении лазерной печати или современных наклеек. От этой практики отказались по нескольким серьезным причинам:

Безопасность для здоровья. Небольшой кусочек твёрдого пластика мог легко отломаться и остаться незамеченным в кусочке сыра. Если человек (особенно ребенок) случайно проглатывал или изо всех сил прикусывал такую цифру, это грозило травмами зубов или желудочно-кишечного тракта.

Небольшой кусочек твёрдого пластика мог легко отломаться и остаться незамеченным в кусочке сыра. Если человек (особенно ребенок) случайно проглатывал или изо всех сил прикусывал такую цифру, это грозило травмами зубов или желудочно-кишечного тракта. Вопрос гигиены. Любое инородное тело внутри продукта создает микропустоты. Если во время хранения или созревания сыра хоть немного нарушался температурный режим, вокруг пластика начинали скапливаться бактерии и разрастаться плесень.

Любое инородное тело внутри продукта создает микропустоты. Если во время хранения или созревания сыра хоть немного нарушался температурный режим, вокруг пластика начинали скапливаться бактерии и разрастаться плесень. Информационный лимит. С помощью пластиковых кусочков можно было зашифровать лишь несколько цифр (например, дату "25 08" и партию "3"). Современное законодательство требует от производителя полной прозрачности: состав, КБЖУ, страна происхождения, сроки годности, штрих-коды и QR-коды для логистики. Вместить всё это на пластиковых закрутках просто физически невозможно.

Сегодня эти пластиковые цифры стали просто историей и приятным воспоминанием из детства. Им на смену пришли современные технологии, поэтому теперь покупать сыр гораздо безопаснее, а всю информацию о нём можно легко прочитать на обычной этикетке.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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