Секрет сыра в СССР: зачем в него вдавливали загадочные пластиковые цифры

Вы узнаете:
- Зачем в советское время в сыре были пластиковые цифры
- Почему со временем от такой практики отказались
Те, кто застал советские времена, хорошо помнят, как при нарезке сыра нож вдруг натыкался на что-то твёрдое. Секунда - и в руках оказывалась маленькая синяя или чёрная пластиковая цифра.
Для детей это были настоящие сокровища: их мыли, собирали и обменивались ими с друзьями. А вот взрослые часто и сами до конца не понимали, зачем в еду вообще подмешивают пластик. На самом деле эти цифры добавляли вовсе не для красоты или забавы. Они работали как своего рода "штрих-код" того времени и помогали контролировать качество продукта, пишет Oboz.ua.
Аналоговый "штрих-код" ХХ века
Выбивать дату на каждой головке творога вручную или рисовать её краской было долго, неудобно и негигиенично. Поэтому советские технологи придумали более простой маркировочный шифр. Пищевые пластиковые цифры (чаще всего из безопасного полиэтилена) вдавливали в сырную массу в самом начале прессования, пока она была мягкой.
В этих цифрах кодировалась критически важная информация:
- дата производства (число и месяц);
- номер ванны, в которой варился конкретный сыр;
- код оператора или сыродела, отвечавшего за партию.
Поскольку затем сыр покрывали слоем парафина или воска, пластик буквально "вплавлялся" в корку. Такую маркировку было невозможно смыть, стереть во время перевозки или подделать, чтобы "освежить" просроченный товар.
Зачем это технологам
Сыр созревает месяцами. Благодаря цифрам специалисты точно знали, где находится какая партия и сколько ей осталось созревать. Если при проверке качества обнаруживали брак, по коду мгновенно находили и списывали всю проблемную партию из той или иной ванны.
Почему пластиковые цифры навсегда исчезли с сыра
Сегодня найти пластиковую цифру в сыре довольно сложно. И дело не только в появлении лазерной печати или современных наклеек. От этой практики отказались по нескольким серьезным причинам:
- Безопасность для здоровья. Небольшой кусочек твёрдого пластика мог легко отломаться и остаться незамеченным в кусочке сыра. Если человек (особенно ребенок) случайно проглатывал или изо всех сил прикусывал такую цифру, это грозило травмами зубов или желудочно-кишечного тракта.
- Вопрос гигиены. Любое инородное тело внутри продукта создает микропустоты. Если во время хранения или созревания сыра хоть немного нарушался температурный режим, вокруг пластика начинали скапливаться бактерии и разрастаться плесень.
- Информационный лимит. С помощью пластиковых кусочков можно было зашифровать лишь несколько цифр (например, дату "25 08" и партию "3"). Современное законодательство требует от производителя полной прозрачности: состав, КБЖУ, страна происхождения, сроки годности, штрих-коды и QR-коды для логистики. Вместить всё это на пластиковых закрутках просто физически невозможно.
Сегодня эти пластиковые цифры стали просто историей и приятным воспоминанием из детства. Им на смену пришли современные технологии, поэтому теперь покупать сыр гораздо безопаснее, а всю информацию о нём можно легко прочитать на обычной этикетке.
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
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