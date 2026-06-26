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Почему дети в СССР массово жевали гудрон и древесную смолу: ответ удивит многих

Дарья Пшеничник
26 июня 2026, 04:41
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Жвачка, как символ капиталистической культуры, высмеивалась в журналах и газетах, а учителя ругали детей, если ловили их с жвачкой во рту.

Почему дети в СССР массово жевали гудрон и древесную смолу: ответ удивит многих
Почему дети жевали гудрон и древесную смолу / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему в СССР долгое время не было жевательной резинки
  • Что приходилось жевать детям вместо нее

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Сегодня полки супермаркетов ломаются под разнообразием жевательных резинок, а когда-то этот копеечный продукт был настоящим символом роскоши, свободы и даже политического диссидентства. В СССР обычная жевательная резинка считалась не просто дефицитом, а опасным символом "загнивающего капитализма".

Главред выяснил, как советские дети создавали альтернативу кондитерской индустрии и когда государство наконец капитулировало перед западным трендом — читайте дальше.

Почему жевательная резинка оказалась вне закона

Официального запрета на жевательную резинку в Советском Союзе не существовало. Однако государственный аппарат видел в ней идеологическую угрозу. Жевание на публике приравнивали к бескультурью, а сам продукт называли "элементом буржуазного образа жизни".

Пропаганда работала на полную мощность:

  • пресса активно высмеивала и клеймила тех, кто жевал жвачку.
  • Школа вела жестокую борьбу: учителя ругали и наказывали учеников, уверяя, что это неприлично.
  • Медицина подстраивалась под линию партии — советские врачи массово публиковали статьи о катастрофическом вреде жевательной резинки для желудка и зубов.

Поскольку промышленность СССР сосредоточивалась исключительно на "товарах первой необходимости", жевательная резинка в этот список никак не вписывалась. Увидеть настоящие зарубежные лакомства могли лишь единицы, чьи родственники выезжали за границу.

Что жевали вместо жевательной резинки

Обычные дети вынуждены были проявить изобретательность. Главными аналогами дефицитного товара становились:

  • Древесная смола (чаще всего вишнёвая или абрикосовая) — природный, хотя и немного горьковатый вариант.
  • Строительный гудрон — радикальное, но очень популярное "изобретение" советских дворов, которое жевали, несмотря на специфический вкус и цвет.

Эстонский прорыв: от ирисок до жевательной резинки

Ситуация начала меняться в конце 1970-х годов. Первопроходцем стал таллиннский завод "Kalev". Желая обеспечить рынок новинкой, эстонские кондитеры пошли на хитрость: они не покупали иностранные технологии, а просто модернизировали оборудование, на котором до этого варили обычные ириски.

Фабрика "Kalev" производила около 1200 кг жевательной резинки в сутки. Стоила эстонская новинка со вкусом мяты или апельсина всего 15 копеек.

Олимпийский бум и дефицитные 60 копеек

Настоящий переворот произошёл накануне Олимпиады-80. Властям было крайне важно показать иностранным гостям, что в СССР "всё есть". Для этого в ГДР срочно закупили специализированные производственные линии.

Тогда на прилавках появилась культовая серия из 5 вкусов: клубника, малина, апельсин, мята и кофе.

Однако цена новой жевательной резинки подскочила сначала до 50, а впоследствии и до 60 копеек за пачку из пяти пластинок. Для советского школьника это были солидные деньги. Из-за этого пачку редко жевали в одиночку — её делили на маленькие кусочки между друзьями, а одну пластинку умудрялись жевать несколько дней подряд, пряча на ночь в стакан с водой.

В состав советского аналога входили синтетический каучук, пищевые полимеры, сахарная пудра, патока и натуральные экстракты. Она быстро теряла вкус и становилась жесткой, но для детей того времени это все равно было волшебством.

Западный финал

С распадом Советского Союза и открытием границ на рынок хлынул поток яркого импорта. Легендарные турецкие "Turbo" и "Donald" с коллекционными вкладышами-наклейками, а также романтичная "Love is..." мгновенно вытеснили советскую продукцию.

Отечественная жевательная резинка не выдержала конкуренции и ушла в историю, оставшись лишь ностальгическим воспоминанием для тех, чье детство прошло на рубеже эпох.

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Об источнике: УНИАН

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