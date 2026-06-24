"Детское пиво" в СССР: какой странный напиток предлагали советским детям

По вкусу этот продукт напоминал классический портер — темное пиво с выраженными нотками солода, карамели, кофе и шоколада.

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В СССР выпускали пиво для детей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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Какой напиток продавали в СССР как пиво для детей

Куда он исчез

Сегодня реклама алкогольных брендов во всем мире зажата в жесткие рамки закона: обязательные предупреждения о вреде для здоровья, возрастные ограничения и запрет на ночные эфиры. Однако советская эпоха имела свои экстравагантные представления о маркетинге.

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В своё время в СССР не просто рекламировали пиво, а создали продукт, ориентированный непосредственно на малышей, — детское пиво. Главред выяснил, откуда взялся этот странный эксперимент и почему о нём почти никто не помнит.

Литовский старт: солод вместо алкоголя

История "детского пенного" началась в 1940-х годах в Литве. Там запустили в производство напиток под названием "Детский портер" (Vaikų porteris), пишет Oboz.ua.

По своим органолептическим свойствам он почти на 100% копировал классический тёмный портер: имел густой карамельный привкус, кофейно-шоколадные нотки и выраженный аромат ячменного солода. Главная особенность заключалась в технологии:

вместо брожения использовали ячменно-солодовый экстракт;

содержание алкоголя равнялось 0%.

Фактически это была специфическая солодовая газированная вода, которую советская пищевая промышленность без колебаний позиционировала как полезный продукт для подрастающего поколения.

Маркетинг без рамок: дети на плакатах

Министерство промышленности Литовской ССР развернуло смелую рекламную кампанию для продвижения продукции известных пивзаводов Ragutis и Tauras. На рекламных плакатах того времени изображали счастливых детей, которые пили тёмный "портер".

Вслед за Литвой подобный эксперимент решили повторить и в РСФСР, запустив аналог под названием "Солодовый портер".

Реклама "детского пива" в советское время / Фото: Скриншот

Куда исчезло "детское пиво"

Несмотря на все попытки технологов сделать напиток массовым хитом, "Детский портер" не смог выдержать конкуренции с традиционным советским лимонадом, ситро и квасом. Специфический горьковато-карамельный вкус нравился далеко не всем детям, а взрослые всё же отдавали предпочтение классическому пиву с градусом.

Производство довольно быстро свернули. Именно поэтому большинство людей, заставших поздний СССР, даже не догадываются, что в советской истории был период, когда ребенок с пивным бокалом на плакате считался нормой.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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