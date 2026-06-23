Вкус могли только представить: почему в СССР не было пиццы и когда она появилась

Пицца стала популярной во всем мире сразу после Второй мировой войны, но не в СССР.

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Почему в СССР не знали о пицце / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Почему в СССР не знали о пицце до 1980-х

Как выглядела советская адаптация пиццы

Пицца — известное и популярное во всем мире блюдо. Это итальянское блюдо появилось во многих странах много лет назад и сразу полюбилось людям. Однако в СССР о ней даже ничего не знали.

Главред решил разобраться, почему в СССР не было пиццы.

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Почему в СССР не продавали пиццу

Пицца стала популярной во всем мире сразу после Второй мировой войны — американские солдаты, побывавшие в Италии, привезли рецепт блюда в США, а впоследствии мода распространилась. Однако в СССР о ней ничего не слышали до конца восьмидесятых, пишет oboz.ua.

Причиной этого была закрытость страны, ведь советская кулинария развивалась на основе собственных традиций, а западные блюда вызывали недоверие. Также свою роль сыграла экономика вместе с постоянной нехваткой продуктов.

Какой была первая пицца в СССР

Когда СССР начал постепенно открываться миру, пицца, которая стала появляться в крупных городах, почти не напоминала настоящее итальянское блюдо.

Советские повара готовили ее на рыхлом дрожжевом тесте, а в начинку клали то, что могли достать — вместо моцареллы использовались местные сорта сыров, в том числе плавленый, колбасу брали вареную, а соус заменяли обычной томатной пастой.

Что на самом деле ели и пили в СССР — видео:

Ранее мы также писали, какие атрибуты считались вершиной роскоши в советскую эпоху. Современное поколение воспринимает большинство этих вещей как обыденность, но когда-то они становились результатом многолетних накоплений или сложных кулуарных махинаций.

Кроме того, в советском фольклоре бытовало мнение, что параметры розеток и переход на напряжение 220 вольт с 110–127 вольт были секретной разработкой спецслужб, чтобы иностранные диверсанты не могли включить свои приборы.

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Об источнике: Обозреватель Обозреватель (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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