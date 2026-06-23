Под полями нашли самую большую пирамиду в мире: веками её считали горой

Под полями скрывалась самая большая пирамида в мире. История пирамиды Чолулы, которую веками принимали за гору, и её тайны, удивившие археологов.

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Пирамида Чолулы — у подножия холма обнаружены следы неизвестной цивилизации / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Какая пирамида самая большая в мире

Что известно о пирамиде Чолули

Среди зеленых холмов центральной Мексики веками скрывалось одно из самых впечатляющих археологических сооружений мира. Пирамида Чолули долгое время оставалась незаметной, поскольку её вершину принимали за естественный холм. Когда в XV веке на эти земли пришли конкистадоры Эрнана Кортеса, они возвели на вершине сооружения католическую церковь. На протяжении многих лет люди молились в храме, даже не догадываясь, что под ним находится древний комплекс с многовековой историей. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, какая пирамида самая большая в мире.

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Как нашли самую большую пирамиду мира в Мексике

Тайну сооружения удалось раскрыть лишь в 1910 году, когда неподалеку начали строить психиатрическую больницу. После очистки холма от растительности стало понятно, что перед исследователями — не природная гора, а самая большая пирамида в мире.

Масштабы сооружения поражают даже современных исследователей. Его высота составляет 55 метров, а основание имеет стороны примерно 400 на 400 метров. По объему пирамида Чолулы почти вдвое превосходит знаменитую пирамиду Хеопса.

"Она настолько велика, что невозможно представить, как долго её строили и сколько раз перестраивали, ведь здесь было так много разных цивилизаций. И это же мы видим только то, что раскопали. А сколько всего ещё остаётся под холмом", — поделился своими впечатлениями турист Элфи.

Смотрите видео о самой большой пирамиде в мире:

История строительства пирамиды Чолулы и древние цивилизации

Строительство этого грандиозного сооружения началось ещё в III веке до нашей эры. Особенность пирамиды заключается в том, что она создавалась не за один период. Каждая новая цивилизация достраивала свой уровень поверх предыдущей версии, постепенно увеличивая масштаб комплекса.

Именно поэтому сегодня под землей скрыто несколько этапов развития храма. Археологи исследуют не только внешнюю форму сооружения, но и следы различных культур, внесших свой вклад в его историю.

Туннели и фрески внутри пирамиды Чолули

Чтобы изучить структуру пирамиды, археологи проложили более 8 километров туннелей. Часть этого подземного лабиринта сейчас доступна для туристов, которые могут пройти около 800 метров по древним проходам.

Одной из главных находок стала 60-метровая фреска с изображением пира. На ней изображено более 100 фигур, пьющих традиционный напиток пульке.

"Этот напиток когда-то был священным. Все фигуры держат в руках свой пульке, а некоторые даже по два стакана", — пояснил сакральный смысл рисунка местный гид.

Для чего использовалась пирамида Чолули

В отличие от египетских пирамид, сооружение в Чолуле не было гробницей правителей. Оно выполняло роль храмового центра, где проходили церемонии, процессии и религиозные обряды.

Для древних народов это сооружение было не просто архитектурным объектом, а важной частью духовной жизни. Здесь формировались традиции и верования, которые определяли существование местных цивилизаций.

Жертвоприношения в древних культурах Мексики

Религиозные практики древних народов могли включать сложные ритуалы, которые современный человек воспринимает совершенно иначе. Археологи отмечают, что обряды были глубоко связаны с повседневной жизнью общества.

"Каждая культура практиковала человеческие жертвоприношения. Древняя Греция, Рим. Но здесь это было нечто совершенно особенное. Это было укоренено в повседневной жизни", — подчеркнул специфику местных верований археолог Национального института археологии и истории Мексики Серхио Гомес.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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