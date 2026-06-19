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"Ватная купюра": историк объяснил, почему на 1000 гривен должен быть не Вернадский

Юрий Берендий
19 июня 2026, 06:02
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Историк Алферов раскритиковал купюру номиналом 1000 гривен с изображением Вернадского и объяснил, почему она не стала символом украинской государственности.
Вернадский на 1000 гривен — кто должен был быть изображен на тысячегривневой купюре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, bank.gov.ua

О чем идет речь в материале:

  • Кто должен был быть изображен на купюре в 1000 гривен
  • Чем известен Вернадский

Украинский историк Александр Алферов резко раскритиковал решение разместить Владимира Вернадского на банкноте номиналом 1000 гривен. По его мнению, купюра, выпущенная к столетию Украинской революции, должна была увековечить деятелей, которые непосредственно боролись за независимость. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "Крапивный".

Главред выяснил, кем был Вернадский.

видео дня

Почему купюру в 1000 гривен считают "ватной"

По мнению Алферова, появление Вернадского на самой крупной украинской банкноте противоречит самому историческому контексту её выпуска. Историк считает, что символическое значение купюры должно было быть связано прежде всего с государствообразующими процессами начала ХХ века.

"Позорная купюра в целом. Она была напечатана в 2018 году к столетию украинской революции, украинской независимости. Но была выбрана столетняя годовщина Академии наук", — сказал Алферов.

Эксперт подчеркнул, что главная проблема заключается в несоответствии между историческим событием, которое отмечало государство, и личностью, которую в итоге выбрали для изображения на банкноте.

Кто должен был быть на купюре в 1000 гривен вместо Вернадского

Историк убежден, что на тысячегривневой купюре логичнее было бы разместить фигуру, символизирующую украинскую государственность и борьбу за независимость.

"Во-первых, вместо Вернадского на этой купюре должен был быть либо Петлюра, либо Скоропадский. Ну, если мы говорим об украинской государственности и традиции", — отметил историк.

Алферов также считает, что даже в случае отказа от этих двух исторических фигур власть могла бы выбрать любого другого деятеля Украинской революции.

"Ну, ладно, не Петлюра и не Скоропадский, пусть будет кто-нибудь из деятелей Украинской революции. Или посвятите той самой неизвестной девушке из Горпы, которая изображена на гривнах Украинской Народной Республики, такой образ молодой украинки. Но сделайте какой-нибудь государственный шаг", — подчеркнул эксперт.

Смотрите видео о том, кто должен был быть на купюре в тысячу гривен:

Что Алферов сказал о Вернадском

Особое внимание историк уделил личности Владимира Вернадского. Он подчеркнул, что ученый был выдающейся фигурой, однако не ассоциировал себя с украинским государственным проектом.

"Вернадский никогда не представлял Украину независимой. Это просто нужно знать. На купюре в тысячу гривен изображен человек, который не отделял себя от российского пространства, хотя по этническому происхождению был украинцем", — заявил эксперт.

В то же время Алферов признал значительный научный вклад ученого.

"Но Вернадский — это действительно выдающийся ученый сам по себе. И скажу, что можно даже сказать, с интересной судьбой", — добавил он.

Какая связь между Вернадским и Академией наук

На банкноте изображено здание Национальной академии наук Украины. Историк напомнил, что её создание напрямую связано с деятельностью гетмана Павла Скоропадского.

"На купюре изображена Академия наук, которую организовал Павел Скоропадский, тогдашний гетман, буквально в последние месяцы, в последний месяц своего правления, 14 ноября 1918 года", — сказал Алферов.

По его мнению, история создания Академии наук является одним из важных достижений украинской государственности того времени, хотя само учреждение сейчас нуждается в реформировании.

"Это структура, которая демонстрирует, с одной стороны, торжество украинской науки, а с другой — то, что она должна реформироваться, быть реформированной. И, в принципе, эта тысячная купюра должна в целом подсказать нам, что что-то пошло не так", — отметил историк.

Историк также обратил внимание на то, что фигура Вернадского остается малоизвестной для большинства граждан.

"В Украине никто не знает, кто такой Вернадский. Все. На самом деле никто не знает", — подытожил Алферов.

Александр Алферов
Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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