О чем идет речь в материале:
- Как Русь сформировала украинскую государственность
- Как формировалась Московия после упадка Руси
- Как возникла Россия
История Украины и России имеет общие точки соприкосновения лишь на раннем этапе развития Руси, однако дальнейший путь двух государств был принципиально разным. По словам украинского историка и главы Института национальной памяти Александра Алферова, именно особенности формирования Киевского государства и дальнейшее развитие Московского княжества заложили те различия, которые определяют историческое наследие и сегодня. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.
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Как Русь сформировала украинскую государственность
Историк подчеркивает, что современная Украина унаследовала традицию государственного строительства, зародившуюся более тысячи лет назад. Именно тогда на наших землях сформировалось политическое и культурное сообщество, объединившее различные территории вокруг Киева.
"Наше мировоззрение сформировалось на рубеже X–XII веков, когда огромная империя Русь сумела благодаря экономическим и политическим факторам объединить различные земли. В результате на этих землях появился народ, сообщество, которое называлось Русь, русины, русский народ. И это сообщество было обозначено территорией современной Украины", — отметил Александр Алферов.
По его словам, именно Киев стал центром политической жизни, вокруг которого постепенно выстраивалась единая система управления и городская цивилизация.
"В IX–X веках, когда Киев стал мощным экономическим и политическим центром, мы объединили различные тогдашние образования военным путем. То, что российские историки называют "племенными союзами", на самом деле были славянскими государствами. И мы объединили их общей политической, религиозной составляющей и городской культурой", — пояснил историк.
Смотрите видеоинтервью Алферова:
Почему Днепр стал осью единства, а не границей
Особое внимание эксперт уделил географическому фактору, который имел определяющее значение для развития украинской государственности. В отличие от многих европейских стран, где большие реки служили естественными границами между народами, в Украине Днепр выполнил противоположную миссию.
"Городская культура, развившаяся на наших землях, позволила нам сегодня говорить о монолитности: у нас не существует отдельных стран — Галичины, Северщины или Волыни — мы сформированы как единое целое в пределах Руси. И в этом наша сила. При этом нам удалось объединить природные границы, которые при других обстоятельствах никогда бы не оказались внутри одного государства", — подчеркнул Алферов.
Историк отметил, что именно главная водная артерия Украины стала естественной осью, вокруг которой кристаллизовалась нация.
"В любой другой части Европы Днепр стал бы естественной границей между разными государствами. У нас же наоборот — это река, вокруг которой организовалась страна. Названию "Днепр" более двух тысяч лет, оно имеет скифские корни. Мы обязаны Днепру тем, что он нас объединил и организовал. Это Киев и Днепр — наша национальная память", — подчеркнул эксперт.
Как формировалась Московия после упадка Руси
В то же время исторические процессы на северо-восточных окраинах после распада единого государства развивались по совершенно иному, азиатскому сценарию. По мнению Алферова, ключевую роль в становлении будущего Московского княжества сыграла тотальная зависимость от Золотой Орды.
"Что касается их национальной идеи и сознания, то русского сознания как такового до сих пор не существует. Если бы оно у них было, то, возможно, они демонстрировали бы совершенно иной политический уровень развития", — считает историк.
Он пояснил, что этот государственный организм — нынешний "Мордор" — формировался под прямым и деструктивным влиянием ордынской политической системы.
"Они активно росли в XIV веке. Когда Московское княжество входило в состав Золотой Орды, оно получило от хана право взимать налоги со всех остальных земель — бывших колоний Руси. Пользуясь непосредственным покровительством ордынского правителя, московиты просто подло уничтожали соседние государства, которые там существовали — например, Тверское или Рязанское княжества. Впоследствии, в XV веке, они вырезали Новгород, который никогда не был частью Москвы", — рассказал Алферов.
Ментальная пропасть: чем путь России отличается от пути Украины
После распада Золотой Орды Московия продолжила развиваться на захваченных территориях, однако её политическая культура уже не имела ничего общего с европейскими традициями Руси.
"В конце XV века образовалось московское государство — в том виде, который они называют независимым. И с тех пор наша бывшая колония, которая находилась в составе Руси всего два столетия, пошла совершенно иным путем. За те первые двести лет мы дали им язык, письменность, городскую культуру и даже младшую ветвь династии наших князей. Но следующие два века под кнутом Золотой Орды сформировали у них совершенно иной образ жизни", — отметил эксперт.
Подводя итог, Алферов подчеркнул, что даже архитектурное и бытовое наследие современной России является прямым отражением этого исторического сдвига.
"Их сегодняшнее бытие и архитектура — это не что иное, как золотоордынский уклад жизни, наспех натянутый на старые фундаменты бывшей колонии Руси", — резюмировал историк.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
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