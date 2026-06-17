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Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии Киевской

Юрий Берендий
17 июня 2026, 18:40
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Граффити Софии Киевской сохранили историю семейного скандала Киевской Руси. Историк объяснил, как тысячу лет назад происходило публичное осуждение.
Скандал тысячелетней давности: что скрывали стены Софии Киевской
Граффити в Софии Киевской — что известно о скандале тысячелетней давности / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что скрывали стены Софии Киевской
  • Что известно о граффити на стенах Софии Киевской

В стенах Софии Киевской сохранились не только молитвы и исторические надписи, но и настоящие человеческие драмы, которые раскрывают неожиданную сторону жизни Киевской Руси. Одно из граффити, оставленное более тысячи лет назад, рассказывает о громком семейном конфликте, клевете и реакции общества, что удивительно напоминает современные дискуссии в социальных сетях. Об этом говорится в YouTube-видео проекта "Потерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, о чём писали на стенах Софии Киевской.

видео дня

Граффити Софии Киевской: как стены храма стали средневековой социальной сетью

В видео отмечается, что стены главного храма Киевской Руси были не только местом для молитв, но и своеобразным общественным пространством, где люди оставляли сообщения, реагировали на чужие записи и выражали собственное отношение к событиям. Один из самых ярких примеров показывает, что даже тысячу лет назад общественное мнение могло существенно влиять на репутацию человека.

"Другие люди читали эту надпись, и напротив имени Якова разными людьми дважды было выцарапано "оу" — такой возглас с негативным смыслом. Это что-то вроде злого смайлика в Фейсбуке", — рассказал историк и археолог Вячеслав Корниенко.

Смотрите видео о скрытых надписях в Софии Киевской:

Скандал в Софии Киевской: как Яков пытался уничтожить репутацию бывшей жены

Одно из самых ценных граффити Софии Киевской сохранило историю семейного конфликта, который в свое время стал предметом широкого обсуждения среди представителей киевской элиты. Запись оставил мужчина по имени Яков после судебного развода со своей женой Анной.

"В христианском обществе разводы не приветствовались, и это могло произойти очень редко", — отметил Вячеслав Корниенко.

Именно поэтому подобный конфликт приобрел особый общественный резонанс. Судя по содержанию надписи, Яков стремился оправдать свои действия и окончательно дискредитировать бывшую жену, использовав для этого стены главного собора государства.

Почему граффити оставили именно на хорах Софии Киевской

Место, где была сделана надпись, имеет не менее важное значение, чем её содержание. Граффити оставили на хорах — втором ярусе храма, куда попадали только представители высших слоёв общества. Это свидетельствует о том, что история разворачивалась среди киевской знати, а её участники стремились донести свою версию событий именно до влиятельной аудитории.

"Такие публичные разборки в судах и на стенах храмов были делом обычных горожан", — пояснил эксперт.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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