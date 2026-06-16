Все решил один фактор: историк назвал главную ошибку России в войне с Украиной

Диктатор Путин допустил ряд просчетов в войне против Украины. Историк Александр Алферов объяснил, какой фактор стал для Кремля определяющим.

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Война в Украине — историк назвал главную ошибку России в войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Какова главная ошибка России в войне

В чем главная ошибка Путина в войне

Российское военно-политическое руководство допустило ряд стратегических просчетов во время полномасштабной войны против Украины. По мнению главы украинского Института национальной памяти Александра Алферова, действия Кремля в конечном итоге завели российского президента Владимира Путина в тупик, из которого он так и не смог найти выход. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

Главред выяснил, когда Путин мог завершить войну против Украины.

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Главная ошибка России в войне с Украиной

По мнению историка, решающим фактором для Кремля стало то, что российское руководство утратило возможность завершить войну на своих условиях еще в 2022 году. Именно этот момент, по оценке эксперта, стал одним из ключевых просчетов диктатора и военного преступника Путина.

"У Путина было много ошибок в войне. Возможно, где-то, скажу так, ошибка заключалась в том, что тогда, в сентябре, в октябре 2022 года, он увидел где-то какое-то оружие рядом с собой и не сделал того, чем мог бы завершить эту войну", — сказал Алферов.

Ошибки Путина в войне: почему Кремль оказался в тупике

Историк считает, что проблемы России не ограничиваются отдельными военными или политическими решениями. По его словам, источник многих ошибок кроется непосредственно в личности российского президента.

"Путин – это просто огромная ошибка. Он не родился в системе ошибки. Это внук ленинских поваров", – отметил эксперт.

Смотрите интервью Алферова:

Каким человеком является Владимир Путин: оценка историка

Отдельно Алферов обратил внимание на путь военного преступника Путина к власти и черты его характера, которые, по мнению историка, существенно повлияли на политику современной России.

"Это человек системы, который уже заходил и открывал двери. Сначала подносила Собчаку, какой-то там, алкоголь, патроны, а потом открывала двери ногой. Лицемерный человек, созданный для того, чтобы делать и жить во власти, при власти", — подчеркнул специалист.

Почему Алферов критически оценивает диктатора Путина

По словам главы украинского Института национальной памяти, его негативное отношение к российскому лидеру сформировалось еще задолго до начала полномасштабной войны. Историк убежден, что публичные высказывания Путина много лет назад уже свидетельствовали о его моральных качествах.

"В целом у меня к этому человеку всегда были настолько негативные эмоции, всегда. Как только он стал премьер-министром, открыл рот и начал говорить о том, кажется, что "мочит в туалетах", я понял, что этот человек низок с моральной точки зрения. Никого не уважал, никого", — подчеркнул Алферов.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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