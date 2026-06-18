Россияне годами лгали о Киевской Руси: один факт полностью развенчивает миф

Александр Алферов объяснил, как археологические находки опровергают утверждения России о якобы неграмотности населения Киевской Руси.

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История Украины — россияне годами лгали о Киевской Руси, что известно / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чём идёт речь в материале:

Было ли население Киевской Руси грамотным

Какой миф о Киевской Руси распространяет Россия

Российская историография десятилетиями продвигала тезис о якобы низком уровне грамотности населения Киевской Руси. Эта версия активно использовалась для формирования представления о культурной отсталости древней Украины. В то же время археологические находки и исторические факты свидетельствуют о совершенно иной картине. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, почему один из старейших российских мифов не выдерживает никакой критики.

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Миф о неграмотности населения Киевской Руси

Одним из главных аргументов сторонников этой теории было небольшое количество письменных документов, дошедших до нашего времени из периода IX–XIII веков. Именно на этом строилась версия о якобы неграмотности населения Руси.

"С IX по XIII век у нас сохранился лишь один письменный документ — так называемая Мстиславова грамота", — отметил Алферов.

По словам историка, именно недостаток документов, сохранившихся до наших дней, дал основания российским ученым сформировать удобную для себя концепцию.

"Поэтому в своё время, когда россияне контролировали украинскую историю и науку — во времена Российской империи, а впоследствии Советского Союза, — они выдвинули тезис о том, что народ на Руси был неграмотным", — пояснил эксперт.

Стилусы как доказательство массового использования письменности

Важным свидетельством распространения письменности стали археологические находки специальных инструментов для письма. Их находят в большом количестве на территории древней Руси.

"Это стилусы — заостренные металлические или костяные палочки с лопаточкой на конце. Острым концом писали по свинцовым пластинкам, воску, бересте или глине, а лопаточкой затем затирали написанное. И таких стилусов археологи находят всё больше и больше", — рассказал специалист.

Историк подчеркивает, что массовое распространение таких инструментов противоречит утверждениям о неграмотности населения.

"Так кто же неграмотен?" — подчеркнул Алферов.

Смотрите видео о главном мифе Кремля относительно Руси:

Берестяные грамоты свидетельствуют о повседневной переписке

Еще одним аргументом в пользу высокого уровня грамотности стали берестяные грамоты. Они демонстрируют, что письменность использовали не только представители духовенства или власти, но и обычные жители городов.

"На территории современной РФ их нашли более тысячи. И что этими стилусами писали на коре дерева? Обычные записки: "дай мне то", "одолжи это", "пойди посмотри на того". То есть рядовые горожане писали о повседневных вещах", — отметил историк.

Таким образом, письменность была частью повседневной жизни, а не привилегией узкого круга образованных людей.

Граффити Софии Киевской подтверждают распространение грамотности

Особую ценность для историков представляют надписи, оставленные на стенах храмов. Они позволяют понять, как люди использовали письмо в религиозной и личной жизни.

"Это граффити — надписи, нацарапанные острым предметом на стенах нашей Софии Киевской. Тогда люди незаметно наносили на стены собора свои молитвы Богу", — рассказал эксперт.

Такие находки свидетельствуют о том, что навыки письма были распространены среди населения гораздо шире, чем это пыталась показать российская историография.

"И всё это хотели замалчивать россияне, которые якобы утверждали, что здесь писали только монахи", — добавил Алфёров.

Более 20 тысяч печатей против одного документа

Самым весомым доказательством в пользу грамотности населения Руси историк называет археологические находки свинцовых печатей. Именно они наиболее убедительно развенчивают российский миф.

"Это свинцовая печать, кстати, Святослава Храброго. Такие печати подвешивали к документам. За четыре столетия до нас дошел лишь один документ, а подобных печатей известно более 20 тысяч. Разве наши предки были неграмотными?" — подчеркнул историк.

По мнению Алфёрова, именно эта статистика является неоспоримым доказательством существования большого количества документов, которые просто не сохранились до наших дней.

"Это, друзья, неопровержимые факты о том, что наши предки были грамотными", — подытожил эксперт.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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