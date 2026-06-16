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Первая мировая война до 1940-х имела другое название: как ее называли сначала

Руслана Заклинская
16 июня 2026, 16:38
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Названия "Первая мировая война" и "Вторая мировая война" стали общепринятыми лишь спустя несколько лет после начала самих боевых действий.
Первая мировая война до 1940-х имела другое название: как ее называли сначала
Как появились названия "Первая мировая война" и "Вторая мировая война" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Почему Первую мировую войну сначала не называли Первой
  • Когда появились названия "Первая мировая" и "Вторая мировая" войны
  • Почему Рузвельт хотел переименовать Вторую мировую войну

Сегодня названия "Первая мировая война" и "Вторая мировая война" кажутся очевидными, однако они появились не сразу. Во время Первой мировой войны никто не мог предвидеть, что через два десятилетия человечество переживет еще один масштабный глобальный конфликт. Именно поэтому необходимости называть войну "первой" тогда не было.

Главред выяснил, как две крупнейшие войны ХХ века получили свои названия.

видео дня

Почему Первую мировую войну сначала называли

В начале войны американская пресса использовала название "Европейская война". После вступления США в войну в 1917 году газеты стали чаще употреблять термин "Мировая война".

В Великобритании же до 1940-х годов преобладало название "Великая война", пишет BBC. В то же время будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль ещё в 1927 году в своих мемуарах "Мировой кризис" упоминал этот конфликт как "Мировую войну".

Термин "Первая мировая война" начал употребляться примерно 3 сентября 1939 года. То есть сразу после начала Второй мировой войны.

Смотрите видео о Первой мировой войне:

Когда появилось название "Вторая мировая война"

Интересно, что словосочетание "Вторая мировая война" появилось задолго до окончания самой войны. Впервые это название было зафиксировано в печатных изданиях ещё в феврале 1919 года. Тогда британская газета Manchester Guardian использовала этот термин для обозначения возможного будущего глобального противостояния — примерно так, как сегодня говорят о потенциальной "Третьей мировой войне".

Однако широкое распространение это название получило лишь в 1941 году, когда президент США Франклин Рузвельт публично назвал конфликт "Второй мировой войной". После этого термин быстро закрепился среди американцев. В Великобритании же войну ещё долгое время называли просто "войной".

Почему Рузвельт хотел изменить название войны

Несмотря на то, что именно Рузвельт популяризировал название "Вторая мировая война", оно ему не слишком нравилось. В 1942 году американский президент даже обратился к гражданам с просьбой предложить другое название для войны.

В результате военное ведомство США получило около 15 тысяч вариантов. Среди них были "Война за цивилизацию", "Война против порабощения" и другие названия. Сам Рузвельт отдавал предпочтение варианту "Война за выживание". Однако ни одна из альтернатив не смогла вытеснить уже привычный термин.

Как окончательно закрепились современные названия

В конечном итоге в истории закрепилось название "Вторая мировая война". После этого возникла необходимость чётко различать два глобальных конфликта XX века, поэтому войну 1914–1918 годов стали называть "Первой мировой войной". Именно так оба термина вошли в историческую литературу, учебники и повседневный обиход.

Сегодня эти названия являются общепринятыми в большинстве стран мира и используются для обозначения двух самых масштабных и трагических войн в истории человечества.

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Об источнике: BBC

Британская телерадиовещательная корпорация (англ. British Broadcasting Corporation, аббревиатура BBC) — британская компания общественного телерадиовещания.

По количеству слушателей — крупнейшая телерадиовещательная компания в мире. В штате корпорации работает более 22 000 человек по всему миру (в том числе и в Украине), более 16 000 из которых работают в государственном секторе, пишет Википедия.

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