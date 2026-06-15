Как еще можно назвать Людмилу на украинском языке: не только Люда

Имя Людмила имеет гораздо больше вариантов, чем привычное сокращение "Люда". Самые красивые украинские варианты, значение имени и дата именины.

https://glavred.info/culture/ne-lyudoyu-yedinoyu-yak-pravilno-i-krasivo-nazivati-lyudmilu-ukrajinskoyu-movoyu-10773080.html Ссылка скопирована

Как назвать Людмилу на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие формы имеет имя Людмила

Что означает имя Людмила

Когда обладательницы этого имени отмечают День ангела

Украинский язык обладает невероятным богатством и глубиной, которые часто остаются незамеченными в повседневном общении. Многие привычные для нас имена имеют множество благозвучных вариантов, способных подчеркнуть индивидуальность человека и придать общению особую теплоту. Однако в повседневной жизни большинство из нас использует лишь несколько самых распространенных форм. Главред расскажет о том, как еще на украинском языке можно назвать Людмилу.

Популяризатор украинского языка и блогер Адам Диденко в своем видео в TikTok рассказал о многообразии вариантов популярного женского имени Людмила.

видео дня

Какие еще формы имени Людмила существуют

По словам филолога, украинская языковая традиция предлагает немало теплых и ласковых форм этого имени:

Люда — самый распространенный вариант;

Людочка и Людуся — нежные формы для близкого общения;

Людмилка и Людмилочка — мягкие и благозвучные варианты.

Отдельно Адам Диденко обратил внимание на малоизвестный факт: существует также мужская форма этого имени — Людмил, что буквально означает "милый людям".

Видео о том, как еще можно назвать Людмилу на украинском языке, можно посмотреть здесь:

Что означает имя Людмила

Согласно данным Википедии, Людмила — древнее славянское двукоренное имя, которое означает "людям милая". Оно относится к немногим славянским именам, вошедшим в церковную традицию и сохранившимся до наших дней. Особую популярность в Европе это имя приобрело в эпоху романтизма.

Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Когда День ангела Людмилы

По новоюлианскому календарю, на который перешло большинство украинских церквей, День ангела Людмилы отмечают 16 сентября (по старому стилю — 29 сентября). В этот день почитают святую мученицу Людмилу, княгиню Чешскую, которую считают покровительницей женщин с этим именем и символом стойкости в вере, доброты и милосердия.

Вас может заинтересовать:

О личности: Адам Диденко Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред