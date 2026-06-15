Как еще можно назвать Людмилу на украинском языке: не только Люда

О чем вы узнаете:
- Какие формы имеет имя Людмила
- Что означает имя Людмила
- Когда обладательницы этого имени отмечают День ангела
Украинский язык обладает невероятным богатством и глубиной, которые часто остаются незамеченными в повседневном общении. Многие привычные для нас имена имеют множество благозвучных вариантов, способных подчеркнуть индивидуальность человека и придать общению особую теплоту. Однако в повседневной жизни большинство из нас использует лишь несколько самых распространенных форм. Главред расскажет о том, как еще на украинском языке можно назвать Людмилу.
Популяризатор украинского языка и блогер Адам Диденко в своем видео в TikTok рассказал о многообразии вариантов популярного женского имени Людмила.
Какие еще формы имени Людмила существуют
По словам филолога, украинская языковая традиция предлагает немало теплых и ласковых форм этого имени:
- Люда — самый распространенный вариант;
- Людочка и Людуся — нежные формы для близкого общения;
- Людмилка и Людмилочка — мягкие и благозвучные варианты.
Отдельно Адам Диденко обратил внимание на малоизвестный факт: существует также мужская форма этого имени — Людмил, что буквально означает "милый людям".
Видео о том, как еще можно назвать Людмилу на украинском языке, можно посмотреть здесь:
@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Людмила" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko
Что означает имя Людмила
Согласно данным Википедии, Людмила — древнее славянское двукоренное имя, которое означает "людям милая". Оно относится к немногим славянским именам, вошедшим в церковную традицию и сохранившимся до наших дней. Особую популярность в Европе это имя приобрело в эпоху романтизма.
Когда День ангела Людмилы
По новоюлианскому календарю, на который перешло большинство украинских церквей, День ангела Людмилы отмечают 16 сентября (по старому стилю — 29 сентября). В этот день почитают святую мученицу Людмилу, княгиню Чешскую, которую считают покровительницей женщин с этим именем и символом стойкости в вере, доброты и милосердия.
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О личности: Адам Диденко
Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.
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