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Как ещё можно назвать Алину на украинском языке: необычные варианты для общения

Марина Иваненко
12 июня 2026, 17:33
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Какие формы имени Алина существуют в украинском языке и откуда оно происходит — значение имени, сокращения и даты именины.
Как ещё можно назвать Алину
Как ещё можно назвать Алину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

  • Какие формы имени Алина существуют в украинском языке
  • Как еще можно обращаться к Алине
  • Что означает имя Алина и откуда оно происходит

Украинская именная традиция имеет много разговорных и народных форм, которые часто остаются за пределами официальных документов. Обычно в паспортах зафиксированы только стандартные варианты имен. Однако в устной речи и семейном общении всегда существовало гораздо больше разнообразных и колоритных форм, которые сейчас постепенно возвращаются в употребление. Главред расскажет более подробно.

Блогер и лингвист Адам Диденко в своем видео в TikTok обратил внимание именно на имена. На примере женского имени Алина он рассказал, какие варианты этого имени существуют в украинском языке, назвал родственные с ним имена, а также объяснил, как их уместно использовать.

видео дня

Какие варианты и родственные имена есть у Алины

Лингвист отметил, что в украинском языке существует много форм этого имени — от официальных до ласковых, а также отдельные родственные имена, которые часто пересекаются в употреблении:

  • Алина — официальный вариант для документов;
  • Алиня — народная форма;
  • Алинка — распространенный разговорный вариант;
  • Алиночка и Алинуся — уменьшительно-ласкательные формы;
  • Лина и Лина — короткие варианты имени;
  • Аля — универсальная сокращенная форма.

Кроме того, по словам Диденко, к родственным или близким по употреблению именам относятся:

  • Аделина и Адель;
  • Алевтина;
  • Ангелина.

Видео о том, как еще можно назвать Алину на украинском языке, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Евгения" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Почему некоторые формы имени вышли из употребления

Диденко отметил, что в советское время существовала тенденция к унификации имен, из-за чего в официальном употреблении преимущественно закреплялись стандартные формы. Из-за этого многие народные варианты долгое время считались разговорными или просторечными и постепенно вытеснялись из повседневной речи.

Блогер советует не ограничиваться только паспортной формой имени и не бояться использовать различные народные и ласковые варианты в общении.

Происхождение и значение имени Алина

По данным Википедии, имя Алина имеет преимущественно западноевропейское происхождение. Чаще всего его связывают с французскими и немецкими формами имен, а значение трактуют как "благородная" или "знатная".

Также существует версия о латинском происхождении имени от слова albus, что означает "белая" или "светлая".

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Когда День ангела у Алины

Именины обладательницы этого имени могут отмечаться несколько раз в год. Наиболее распространенными датами Дня ангела Алины считаются:

  • 16 июня;
  • 2 июля;
  • 4 августа;
  • 29 сентября.

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О личности: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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