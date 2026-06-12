Как ещё можно назвать Алину на украинском языке: необычные варианты для общения

Какие формы имени Алина существуют в украинском языке и откуда оно происходит — значение имени, сокращения и даты именины.

https://glavred.info/culture/yak-shche-mozhna-nazvati-alinu-ukrajinskoyu-netipovi-varianti-dlya-spilkuvannya-10772432.html Ссылка скопирована

Как ещё можно назвать Алину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

Какие формы имени Алина существуют в украинском языке

Как еще можно обращаться к Алине

Что означает имя Алина и откуда оно происходит

Украинская именная традиция имеет много разговорных и народных форм, которые часто остаются за пределами официальных документов. Обычно в паспортах зафиксированы только стандартные варианты имен. Однако в устной речи и семейном общении всегда существовало гораздо больше разнообразных и колоритных форм, которые сейчас постепенно возвращаются в употребление. Главред расскажет более подробно.

Блогер и лингвист Адам Диденко в своем видео в TikTok обратил внимание именно на имена. На примере женского имени Алина он рассказал, какие варианты этого имени существуют в украинском языке, назвал родственные с ним имена, а также объяснил, как их уместно использовать.

видео дня

Какие варианты и родственные имена есть у Алины

Лингвист отметил, что в украинском языке существует много форм этого имени — от официальных до ласковых, а также отдельные родственные имена, которые часто пересекаются в употреблении:

Алина — официальный вариант для документов;

Алиня — народная форма;

Алинка — распространенный разговорный вариант;

Алиночка и Алинуся — уменьшительно-ласкательные формы;

Лина и Лина — короткие варианты имени;

Аля — универсальная сокращенная форма.

Кроме того, по словам Диденко, к родственным или близким по употреблению именам относятся:

Аделина и Адель;

Алевтина;

Ангелина.

Видео о том, как еще можно назвать Алину на украинском языке, можно посмотреть здесь:

Почему некоторые формы имени вышли из употребления

Диденко отметил, что в советское время существовала тенденция к унификации имен, из-за чего в официальном употреблении преимущественно закреплялись стандартные формы. Из-за этого многие народные варианты долгое время считались разговорными или просторечными и постепенно вытеснялись из повседневной речи.

Блогер советует не ограничиваться только паспортной формой имени и не бояться использовать различные народные и ласковые варианты в общении.

Происхождение и значение имени Алина

По данным Википедии, имя Алина имеет преимущественно западноевропейское происхождение. Чаще всего его связывают с французскими и немецкими формами имен, а значение трактуют как "благородная" или "знатная".

Также существует версия о латинском происхождении имени от слова albus, что означает "белая" или "светлая".

Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Когда День ангела у Алины

Именины обладательницы этого имени могут отмечаться несколько раз в год. Наиболее распространенными датами Дня ангела Алины считаются:

16 июня;

2 июля;

4 августа;

29 сентября.

Вас может заинтересовать:

О личности: Адам Диденко Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред