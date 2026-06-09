Как ещё можно назвать Евгению на украинском: мягкие и благозвучные варианты

Большинство знает только форму "Женя", но в украинском языке существует много вариантов имени Евгения. Самые интересные формы, значения и даты именин.

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Как ещё можно назвать Евгению на украинском языке? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие украинские формы имеет имя Евгения

Как ласково и необычно обращаться к Евгении

Что означает имя Евгения

Украинский язык невероятно богат различными вариантами имен. Часто мы привыкаем к одному-двум популярным вариантам, хотя на самом деле для каждой женщины найдется множество красивых, нежных и сугубо украинских форм имени. Главред расскажет более подробно.

Как еще назвать Евгению на украинском языке

Популярный блогер Адам Диденко в своем TikTok-видео показал, как по-новому и очень мелодично может звучать привычное имя Евгения. Он отмечает, что наш язык обладает гораздо большей глубиной, чем мы привыкли думать в повседневной жизни.

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Вот какие варианты имени блогер предлагает использовать в речи:

Евгена и Ивга — полные народные формы, которые издавна бытуют в Украине;

Женя и Геня — короткие и удобные варианты для повседневного общения;

Югина — особая форма, которую чаще можно услышать на западе страны.

А если хочется ласково обратиться к девушке или женщине, Адам Диденко советует такие варианты: Евгеночка, Евгенка, Женичка, Женичка, Жеська, Ивгуня, Ивгуся и Югинка.

Что означает имя Евгения

Согласно Википедии, имя Евгения имеет древнегреческие корни и является женской формой имени Евгений. Оно образовано от слова "Евгениос", где первая часть означает "хороший", а вторая — "род". Поэтому в буквальном переводе это имя означает "благородная", "знатная", "из хорошего рода" или "с благородными генами".

В украинский язык оно пришло вместе с христианством, прекрасно прижилось в нашей жизни и культуре, сохранив свое первоначальное значение благородства.

Видео о том, как еще можно назвать Евгению на украинском языке, можно посмотреть здесь:

Когда Евгения отмечает именины

Свои именины (день ангела) женщины с этим именем празднуют несколько раз в год. По церковному календарю даты могут отличаться в зависимости от конфессии и календарной традиции. Чаще всего отмечают 6 января и 1 августа по православной традиции, а также 7 февраля и 25 декабря — по католической.

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О личности: Адам Диденко Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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