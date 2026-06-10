Как называть Светлану на украинском: забываем "Свету" и возвращаемся к колориту

О чем вы узнаете:
- Как можно называть Светлану на украинском языке
- Что означает имя Светлана и откуда оно происходит
- Когда обладательницы имени Светлана отмечают День ангела
Мелодичность и богатство украинского именного словаря позволяют отойти от навязанных советских стандартов и русифицированных форм, которые прочно укоренились в нашем повседневном общении. Сегодня все больше украинцев стремятся очистить свой язык от калек, возвращая аутентичное звучание даже самым привычным именам. Ярким примером является популярное женское имя Светлана, которое в украинской традиции имеет множество удивительных, мягких и благородных альтернатив. Главред расскажет подробнее.
Популярный блогер и популяризатор языка Адам Диденко в своем новом видео в TikTok обратил внимание на то, как колоритно может звучать это имя, если навсегда забыть об упрощенном "Света". Лингвист собрал уникальные народные формы и ласковые уменьшительно-ласкательные варианты, которые возвращают имени Светлана его истинный национальный шарм.
Не только Света: как красиво называть Светлану на украинском
Блогер призывает отказаться от калькированного сокращения и предлагает использовать такие украинские альтернативы для повседневного общения и обращения к близким.
Короткие и народные формы: Светланка, Свита, Лана.
Ласковые и уменьшительно-ласкательные варианты: Светланочка, Светланонька, Свитуня, Свитуся, Свитулька, Ланочка, Лануся.
Что на самом деле означает имя Светлана
Согласно материалам свободной энциклопедии"Википедия", Светлана — это славянское женское имя, которое имеет интересную историю происхождения.
Интересная история имени, которое считается древнеславянским
Имя является двуосновым и буквально означает "светлая". Несмотря на то, что сегодня оно воспринимается как глубоко древнеславянское, в своем нынешнем виде оно было искусственно создано в литературе в начале XIX века. Впервые оно появилось в романсе Александра Востокова "Светлана и Мстислав", а настоящую популярность приобрело после публикации знаменитой баллады Василия Жуковского.
Видео о том, как можно назвать Светлану на украинском языке, можно посмотреть здесь:
@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Светлана" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko
Какое древнее украинское имя было аналогом Светланы
До того как форма "Светлана" окончательно закрепилась в именном словаре, в Украине существовало древнерусское аутентичное имя Светлолика, которое имело аналогичное значение. Со временем Светлана полностью интегрировалась в украинскую языковую систему, вытеснив более древние аналоги.
Когда Светланы отмечают свои именины
По православной традиции имени Светлана соответствует древнегреческое имя Фотиния (или Фотина), которое также переводится как "свет".
Согласно календарю по новоюлианскому стилю, обладательницы этого имени празднуют свои именины несколько раз в год:
- 13 февраля — день памяти преподобной Фотинии Палестинской;
- 20 марта — день памяти мученицы Фотинии Самарянки (Римской), которая общалась с Иисусом Христом у колодца Иакова;
- 16 ноября — день памяти мученицы Фотинии.
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О личности: Адам Диденко
Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.
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