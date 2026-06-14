Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

У имени Надежда есть много нежных украинских форм, о которых часто забывают. Происхождение имени, его значение, день ангела и красивые варианты обращения.

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Как ещё можно назвать Надежду на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

Какие формы имеет имя Надежда

Что означает это имя и каково его происхождение.

Когда у Надежд отмечают День ангела.

Украинские имена имеют богатую историю и множество благозвучных форм, которые нередко забываются в повседневном общении. Многие привычные для нас имена скрывают глубокие языковые традиции и интересные народные варианты. Одним из таких является популярное женское имя Надежда, которое имеет особое значение и немало красивых форм. Главред расскажет, как еще можно назвать Надежду на украинском языке, что означает это имя и когда его обладательницы отмечают День ангела.

Как еще можно назвать Надежду на украинском

Известный лингвист и блогер Адам Диденко в одном из своих видео обратил внимание на подлинные украинские варианты имени Надежда и особенности их употребления. Он призвал чаще использовать исконные народные формы вместо русифицированных или слишком официальных обращений.

видео дня

Среди распространенных вариантов он назвал:

Надейка

Надиечка

Надюша

Надька

Надюня

Надюся

Надежда

Надя

Видео о том, как еще можно назвать Надежду на украинском языке, можно посмотреть здесь:

Происхождение и значение имени Надежда

По данным Википедии, имя Надежда имеет древние корни. Оно является старославянской калькой с древнегреческого имени Элпис.

Так звали одну из раннехристианских святых мучениц. Вместе с сестрами Верой и Любовью и матерью Софией она относится к числу наиболее почитаемых святых в христианской традиции.

Значение имени полностью соответствует его звучанию. Надежда символизирует надежду, веру в лучшее и является одной из главных христианских добродетелей.

Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Когда День ангела Надежды

Главные именины по новостильскому календарю отмечаются 17 сентября (по старому стилю — 30 сентября), когда чтят память святой мученицы Надежды Римской.

Другие даты именинов в течение года:

14 марта

20 марта

21 октября

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О личности: Адам Диденко Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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