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Не Львов и не Харьков: какой город был настоящей первой столицей Украины

Юрий Берендий
19 июня 2026, 20:56
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Историк Мирослав Высочанский объяснил, почему Харьков не стал первой столицей Украины и какой город обладал этим статусом ранее в истории Украины.
Не Львов и не Харьков: какой город был настоящей первой столицей Украины
Харьков не был первой столицей Украины — история столиц Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какой город был первой столицей Украины
  • Был ли Харьков первой столицей

Вопрос о первой столице Украины часто связывают с Харьковом, однако такая точка зрения сформировалась под влиянием советской исторической политики. На самом деле статус столицы в разные периоды имели разные украинские города, а утверждение о Харькове как первой столице не соответствует полной исторической картине. Об этом рассказал украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт".

Главред выяснил, какой город является первой столицей Украины.

видео дня

Почему Харьков называют первой столицей Украины

По его словам, Харьков действительно играл важную роль в истории украинской государственности в ХХ веке.

"Харьков был столицей советской Украины с 1919 по 1934 год. Но при этом город отнюдь не является первой столицей. Ведь до него этот статус успели примерить еще несколько городов", — сказал украинский историк Мирослав Высочанский.

Смотрите видео о том, был ли Харьков первой столицей Украины:

Откуда взялся миф о первой столице Украины

Исторические мифы часто возникают из-за политических обстоятельств и способа подачи прошлого. В случае с Харьковом понятие "первая столица" связывают именно с советским периодом, когда город стал центром власти Украинской Советской Республики.

"Фраза о том, что Харьков — это первая столица, на самом деле является мифом. Его создала советская пропаганда, чтобы вычеркнуть из истории существование Украинской Народной Республики", — добавил он.

Какое значение имеет Харьков для Украины

Несмотря на то, что статус первой столицы является спорным, Харьков остается одним из ключевых украинских городов. Он имеет важное историческое, культурное и образовательное значение, а также остается одним из крупнейших городов страны.

"Сегодня Харьков — второй по численности населения город Украины. А по количеству высших учебных заведений и студентов его называют студенческой столицей Украины", — подытожил историк.

Какой город был первой столицей Украины

В видеопроекте "ШоТам?" отмечается, что утверждение о Харькове как первой столице Украины является мифом, сформированным Москвой. Авторы подчеркивают, что город всегда был украинским, как сегодня, так и сто лет назад. В то же время они объясняют, почему большевики сделали Харьков центром советской власти в Украине.

В конце декабря 1917 года именно в Харькове большевики провозгласили Украинскую Народную Республику Советов, создав марионеточное правительство в качестве альтернативы Украинской Народной Республике, которую месяцем ранее Центральная Рада провозгласила в Киеве. Именно Киев стал столицей УНР.

По словам авторов проекта, изначально большевики рассматривали Киев в качестве столицы советской Украины, однако после неудачных попыток закрепиться в городе решили разместить свое правительство ближе к Москве. Отмечается, что даже Владимир Ленин называл идею переезда в Киев нецелесообразной. В разное время функции столицы советской Украины выполняли Суджа, которая сейчас находится в Курской области России, а впоследствии — Белгород. Лишь в декабре 1919 года большевистское правительство окончательно переехало в Харьков, который фактически стал политическим центром советской Украины. Однако официальный статус столицы город получил только через девять лет.

После этого в Харьков начали переезжать не только советские чиновники, но и представители культурной элиты. Из-за острого дефицита жилья и административных помещений власти развернули масштабную застройку города, обустроили центральную площадь для проведения массовых мероприятий и возвели здание "Госпрома", ставшее одним из первых советских небоскребов.

"Но уже в начале 1930-х советская власть сворачивает все проекты. Голодомор и репрессии против украинской интеллигенции открывают ей путь в Киев. На переносе столицы в географический центр страны настоял сам Сталин. Уже в июне 1934 года руководство советской Украины торжественно встречают в Киеве. На новом месте советская власть хозяйничает, как ей заблагорассудится. Под застройку правительственного комплекса сносят Трёхсвятительскую церковь и Михайловский Златоверхий собор. В конце концов, в январе 1935 года в Конституцию вносят поправку, признающую Киев столицей УССР. Таким образом, Харьков стал лишь временным пристанищем для советской власти. А первой столицей Украины был именно Киев. Это решение ещё при большевиках приняла Центральная Рада", — отмечается в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт"

"Манускрипт" — это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей.

Основная тематика проекта — история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются вне внимания массовой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным изложением для широкого круга зрителей.

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