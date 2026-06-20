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Село в Украине стало столицей целого государства: где оно находится

Юрий Берендий
20 июня 2026, 09:32
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Историк Мирослав Высочанский рассказал о малоизвестном селе в Украине, которое стало столицей Гуцульской республики во время распада Австро-Венгрии.
Село в Украине стало столицей целого государства: где оно находится
Гуцульская республика — какое село в Украине стало столицей государства / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Когда существовала Гуцульская республика
  • Чем известен поселок Ясиня

История Украины насчитывает немало малоизвестных страниц, когда небольшие населенные пункты становились центрами важных политических событий. Одним из таких мест является село Ясиня, которое оказалось в центре исторических перемен на фоне распада великой империи и появления нового государственного образования. Об этом рассказал украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт".

Главред выяснил, что известно о Гуцульской республике.

видео дня

Ясиня — столица Гуцульской республики в Украине

В конце Первой мировой войны карта Европы начала кардинально меняться. На обломках Австро-Венгерской империи возникали новые государственные образования, а отдельные регионы пытались определить свое будущее.

Именно в этот период село Ясиня стало столицей Гуцульской республики. Историк Мирослав Высочанский рассказал о событиях, которые сделали этот населенный пункт важной точкой в истории Украины.

"Село Ясиня. В конце Первой мировой войны Австро-Венгерская империя распадалась, и на её обломках была провозглашена небольшая Гуцульская республика со столицей в селе Ясиня", — отметил он.

Смотрите видео о Гуцульской республике:

История Гуцульской республики и борьба за территорию

Появление нового образования было связано с событиями после окончания войны, когда регионы бывшей империи переживали период политической нестабильности. Гуцульские добровольцы пытались защитить территорию республики и получили поддержку украинских военных.

"Гуцульские добровольцы, получив подкрепление от Украинской галицкой армии, освободили территорию республики от венгерских войск. А президентом края стал Степан Клочурак", — рассказал специалист.

Что случилось с Ясинями после Гуцульской республики

Существование Гуцульской республики было недолгим. Дальнейшие события привели к смене контроля над территорией, а судьба Ясиня зависела от международных решений того времени.

"Летом 1919 года Ясиня заняли румынские войска. Но впоследствии по решению Парижской мирной конференции Ясиня, как и все Закарпатье, была присоединена к Чехословакии", — подчеркнул историк.

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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт"

"Манускрипт" — это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей.

Основная тематика проекта — история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются вне внимания массовой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным изложением для широкого круга зрителей.

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