Село в Украине стало столицей целого государства: где оно находится

О чем идет речь в материале:
- Когда существовала Гуцульская республика
- Чем известен поселок Ясиня
История Украины насчитывает немало малоизвестных страниц, когда небольшие населенные пункты становились центрами важных политических событий. Одним из таких мест является село Ясиня, которое оказалось в центре исторических перемен на фоне распада великой империи и появления нового государственного образования. Об этом рассказал украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт".
Главред выяснил, что известно о Гуцульской республике.
Ясиня — столица Гуцульской республики в Украине
В конце Первой мировой войны карта Европы начала кардинально меняться. На обломках Австро-Венгерской империи возникали новые государственные образования, а отдельные регионы пытались определить свое будущее.
Именно в этот период село Ясиня стало столицей Гуцульской республики. Историк Мирослав Высочанский рассказал о событиях, которые сделали этот населенный пункт важной точкой в истории Украины.
"Село Ясиня. В конце Первой мировой войны Австро-Венгерская империя распадалась, и на её обломках была провозглашена небольшая Гуцульская республика со столицей в селе Ясиня", — отметил он.
Смотрите видео о Гуцульской республике:
История Гуцульской республики и борьба за территорию
Появление нового образования было связано с событиями после окончания войны, когда регионы бывшей империи переживали период политической нестабильности. Гуцульские добровольцы пытались защитить территорию республики и получили поддержку украинских военных.
"Гуцульские добровольцы, получив подкрепление от Украинской галицкой армии, освободили территорию республики от венгерских войск. А президентом края стал Степан Клочурак", — рассказал специалист.
Что случилось с Ясинями после Гуцульской республики
Существование Гуцульской республики было недолгим. Дальнейшие события привели к смене контроля над территорией, а судьба Ясиня зависела от международных решений того времени.
"Летом 1919 года Ясиня заняли румынские войска. Но впоследствии по решению Парижской мирной конференции Ясиня, как и все Закарпатье, была присоединена к Чехословакии", — подчеркнул историк.
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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт"
"Манускрипт" — это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей.
Основная тематика проекта — история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются вне внимания массовой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным изложением для широкого круга зрителей.
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