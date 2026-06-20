Село в Украине стало столицей целого государства: где оно находится

Историк Мирослав Высочанский рассказал о малоизвестном селе в Украине, которое стало столицей Гуцульской республики во время распада Австро-Венгрии.

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Гуцульская республика — какое село в Украине стало столицей государства / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Когда существовала Гуцульская республика

Чем известен поселок Ясиня

История Украины насчитывает немало малоизвестных страниц, когда небольшие населенные пункты становились центрами важных политических событий. Одним из таких мест является село Ясиня, которое оказалось в центре исторических перемен на фоне распада великой империи и появления нового государственного образования. Об этом рассказал украинский историк Мирослав Высочанский в видео на YouTube-канале "Манускрипт".

Главред выяснил, что известно о Гуцульской республике.

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Ясиня — столица Гуцульской республики в Украине

В конце Первой мировой войны карта Европы начала кардинально меняться. На обломках Австро-Венгерской империи возникали новые государственные образования, а отдельные регионы пытались определить свое будущее.

Именно в этот период село Ясиня стало столицей Гуцульской республики. Историк Мирослав Высочанский рассказал о событиях, которые сделали этот населенный пункт важной точкой в истории Украины.

"Село Ясиня. В конце Первой мировой войны Австро-Венгерская империя распадалась, и на её обломках была провозглашена небольшая Гуцульская республика со столицей в селе Ясиня", — отметил он.

Смотрите видео о Гуцульской республике:

История Гуцульской республики и борьба за территорию

Появление нового образования было связано с событиями после окончания войны, когда регионы бывшей империи переживали период политической нестабильности. Гуцульские добровольцы пытались защитить территорию республики и получили поддержку украинских военных.

"Гуцульские добровольцы, получив подкрепление от Украинской галицкой армии, освободили территорию республики от венгерских войск. А президентом края стал Степан Клочурак", — рассказал специалист.

Что случилось с Ясинями после Гуцульской республики

Существование Гуцульской республики было недолгим. Дальнейшие события привели к смене контроля над территорией, а судьба Ясиня зависела от международных решений того времени.

"Летом 1919 года Ясиня заняли румынские войска. Но впоследствии по решению Парижской мирной конференции Ясиня, как и все Закарпатье, была присоединена к Чехословакии", — подчеркнул историк.

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Об источнике: YouTube-канал "Манускрипт" "Манускрипт" — это украиноязычный YouTube-канал историка и исследователя Мирослава Высочанского, посвященный популяризации истории, разбору малоизвестных фактов, исторических событий и личностей. Основная тематика проекта — история Украины и мира, в частности прошлые эпохи, военные события, государственное строительство, деятельность известных исторических деятелей, а также темы, которые часто остаются вне внимания массовой аудитории. Автор представляет материалы в формате познавательных видео, сочетая исторический анализ с доступным изложением для широкого круга зрителей.

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