Ева Лонгория восхитила фигурой в бикини во время отдыха в Испании

51-летнюю актрису запечатлели на побережье Средиземного моря.

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Ева Лонгория показала шикарное фото / Коллаж Главред, фото Instagram/evalongoria

Кратко:

Как выглядит Ева Лонгория

Что она сделала

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория вновь оказалась в центре внимания благодаря пляжным снимкам с отдыха в испанской Марбелье.

51-летнюю актрису запечатлели на побережье Средиземного моря, где она наслаждалась отпуском в ярком бикини, продемонстрировав подтянутую фигуру. Об этом сообщает Daily Mail.

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На фотографиях Лонгория купается в море, загорает и проводит время на пляже. Для отдыха актриса выбрала откровенный купальник, дополнив образ солнцезащитными очками и широкополой шляпой. Поклонники в соцсетях вновь отметили ее отличную физическую форму и засыпали знаменитость комплиментами.

Eva Longoria, 51, wears blue string bikini in Marbella https://t.co/gIyPB2yv5o via @DailyMailCeleb - trencapins391 (@trencapins56620) August 6, 2026

Марбелья давно стала для актрисы вторым домом. Несколько лет назад она приобрела здесь роскошную виллу, где регулярно проводит летние месяцы вместе с супругом Хосе Бастоном и сыном Сантьяго. Именно на местных пляжах папарацци чаще всего удается запечатлеть семейный отдых звезды.

Ранее Лонгория рассказывала, что поддерживать форму ей помогает строгая дисциплина. По словам актрисы, она шесть раз в неделю занимается силовыми тренировками с тяжелыми весами, а кардио практически исключила из своей программы. Кроме того, знаменитость считает полноценный сон одним из главных секретов красоты и хорошего самочувствия.

Ева Лонгория похвасталась телом / Фото Х

В одном из недавних интервью актриса призналась, что после 50 лет стала относиться к своему возрасту гораздо спокойнее и чувствует себя увереннее, чем когда-либо прежде. Она уверена, что привлекательность зависит не столько от внешности, сколько от внутреннего ощущения себя и уверенности.

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О персоне: Ева Лонгория Ева Лонгория - американская актриса, продюсер, режиссёр, модель, активист и предприниматель. Наиболее известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004-2012).

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