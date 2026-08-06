"На этапе планирования": Джеймс Кэмерон заговорил о завершении карьеры

Создатель "Аватара" признался, что уже задумывается о своем финальном проекте.

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Джеймс Кэмерон заговорил о завершении карьеры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jamescameronofficial

Кратко:

Ранее Кэмерон хотел уйти из профессии, завершив съемки фильма "Аватар-4"

Режиссер хотел бы закончить карьеру картиной, которая окажется наиболее значимой

Легендарный режиссер Джеймс Кэмерон поделился мыслями о том, как хотел бы завершить свою творческую карьеру. Об этом сообщает World of Reel.

Создатель культовых фильмов "Аватар", "Титаник" и "Терминатор" признался, что уже задумывается о своем финальном проекте. По словам режиссера, он хотел бы закончить карьеру картиной, которая окажется наиболее значимой и принесет максимальную пользу.

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"Я пока на этапе планирования своего заключительного акта. Продлится ли он год или 20 лет? Не знаю", - сообщил Джеймс.

Ранее режиссер говорил, что достойным завершением его творческого пути могли бы стать съемки фильма "Аватар-4". Однако теперь он пересмотрел свои взгляды, признавшись, что все больше размышляет о масштабах и сложности реализации этого проекта.

Кстати, ранее Джеймс Кэмерон вошел в список миллиардеров. Основную часть его состояния принесли кассовые сборы и доходы от успешных кинолент.

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

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О персоне: Джеймс Кэмерон Джеймс Кэмерон - культовый канадский кинорежиссер, сценарист, продюсер и океанограф, признанный одним из самых коммерчески успешных и влиятельных постановщиков в истории мирового кинематографа. Родился 16 августа 1954 года в Канаде. Кэмерон прославился как создатель масштабных научно-фантастических блокбастеров и новатор в сфере визуальных спецэффектов, чье личное состояние превышает 1 миллиард долларов. Снял "Титаник" (1997), получивший 11 премий "Оскар". Создал франшизу "Аватар", задав новую планку для технологий 3D и захвата движения в кино. Кэмерон - единственный режиссер на планете, чьи фильмы трижды преодолевали отметку в 2 миллиарда долларов в мировом прокате. Увлекается глубоководными исследованиями, лично погружался на дно Марианской впадины на аппарате "Дипсик Чэлленджер".

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